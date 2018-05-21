Остров везения. Российские пилоты удачно провели этап длинных гонок на главном автодроме Великобритании

Длинные гонки GT задержались на Туманном Альбионе. После Брэндс-Хэтча в молодежном классе Sprint бывалые пилоты поехали на трассе Сильверстоун в Endurance cup.

Эту петлю знают все, ну или практически все. Бывший военный аэродром между английским наукоградом Оксфордом и Милтон-Кинс, единственным, пожалуй, городом на свете без светофоров, построенном в чистом поле ради эксперимента.

Это одна из первых трасс только-только зародившейся в 1950 году серии «Формула-1». Кстати, именно здесь Кеке Росберг (отец Нико Росберга, чемпиона мира 2016 года), поставил рекорд средней скорости на круге, казавшийся в начале 1980-х фантастическим и вечным, и побитый лишь в начале нового века.

А в память об авиационном прошлом, ну и вообще в качестве дани скорости над трассой регулярно проносятся авиазвенья. Кому повезет, увидят давно ушедший на пенсию бомбардировщик AvRoe Vulcan с характерным дельтовидным крылом, его ни с чем больше и не спутать.

Благодаря развитой инфраструктуре Сильверстоун, наряду с итальянской Монцей — один из самых скоростных автодромов планеты (конкуренцию ему могут создать только упомянутая Монца, Спа-Франкоршам, Нюрбургринг или Хоккенгаймринг, не изуродованные, конечно, тормозными шпильками), умеет вместить в уик-энд несколько серий гонок.

Но нас, конечно, интересовали заезды GT Endurance Series, где выступает российская команда SMP Racing. Это два экипажа: Ferrari 488 GT3 под номером 72, где сработались вместе экс-пилот американских серий Михаил Алёшин, испанец Мигель Молина и итальянец Давиде Ригон; Mercedes AMG GT3 номер 35 под управлением экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также Дениса Булатова и «заводского» пилота Майкла Мидоуза.

Вообще, здешние старты от романтического «24 часа Ле-Мана» мало чем отличаются. Сильверстоун позволяет наличие 50 машин на треке одновременно». Наши гонщики квалификацию для расстановки на стартовой решетке прошли выше всяких похвал. Алёшин и коллеги — седьмое время, Петров со товарищи — 13-е. Повторимся, из полоусотни! Это было довольно трудно, поскольку при таком обилии машин не все европейские пилоты обладают умением уступать друг другу быстрые круги. Американский NASCAR или немецкий DTM, о которых снято уже столько фильмов, похожи на кузовную серию GT Endurance, но им больше лет.

35-х на финише мы не увидели. Для начала произошли проблемы с тормозами, а потом «полетела» подвеска». С такими повреждениями и на дорожном автомобиле трудно продолжить путь, здесь же это было критично.

Майкл в свою смену сообщил мне по радио, что теряет контроль над управлением, — рассказал Петров. И я понял, что дело плохо. На самом деле наш объективный результат — если не победа, то место в шестерке сильнейших».

Лучше сложился этап для Михаила Алешина и его напарников. Седьмое место приносит зачетные очки в общекомандную копилку. «Я проколол покрышку во время квалификации, — раскрыл секрет российский гонщик. — Но надо признать, мы удержались как в «квалифае», так и в гонке, за что я благодарю и своих коллег-сменщиков, и всю нашу общую команду — инженеров, механиков.

И вот, теперь команда SMP Racing плавно займется следующим стартом. Это 2 июня и ни много ни мало, 1000 километров на автодроме «Поль Рикар». Это не Ле-Ман, конечно, но испытание для опытных бойцов. Ждем! Осталось добавить, что победителем вышел экипаж под номером 76 в составе Матье Ваксивьере, Джейка Денниса и Никки Тима на Aston Martin V12 Vantage. Дома стены помогают не только в футболе!

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