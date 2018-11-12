ООО «Смарт» предлагает футбольные и хоккейные наклейки Panini

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

ООО «Смарт» является дистрибьютором компании Panini и предлагает своим клиентам самые популярные коллекции альбомов, наклеек и карточек с самыми популярными спортивными лицензиями — это футбольные FIFA и РПФЛ и хоккейные КХЛ и НХЛ.

Головной офис компании Panini расположен в Италии. Panini является мировым лидером по производству и дистрибуции коллекционных наклеек и карточек с более, чем полувековой историей успеха. 99% коллекций выпускается по самым популярным лицензиям. В РФ продукция Panini распространяется с 2007 года.

Компания «Смарт» предлагает футбольные сувениры и хоккейные наклейки

Последний горячий хит компании – коллекционные наклейки Panini по лицензии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, ставшие неотъемлемым атрибутом мундиаля.

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ООО «Смарт» работает на российском рынке 15 лет и является многолетним членом Национальной Ассоциации Игрушечников России (НАИР) и Ассоциации Предприятий Индустрии Детских Товаров (АИДТ).

Фото: ООО «Смарт»
Источники: ООО «Смарт»

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