Он сказал: «Доехали!». Оба российских экипажа гоночной серии Endurance выдержали испытание 24-часовым марафоном в Спа

Для пилотов, представляющих кузовной класс автомобилей в длинных гонках, гонка на автодроме Спа-Франкоршан в Эйфельских горах Бельгии — экватор сезона и одновременно главная его цель. Недаром, здесь участвуют состоявшиеся гонщики, многие из которых прошли и Ле-Ман (Мекку марафонского кольцевого автоспорта, с которой все началось). Не без гордости отметим, что оба экипажа российской гоночной команды SMP Racing выдержали эти сутки, когда Солнце сменялось Луной, а асфальт из горячего становился холодным. Доехать в этих самых длительных марафонах — уже искусство. Один экипаж под российским триколором на Mercedes AMG GT3 (Виталий Петров, Денис Булатов и британец Майкл Медоуз) занял 16-е место, а трио на Ferrari 488 GT3 (Михаил Алешин, испанец Мигель Молина и итальянец Давиде Ригон) – 10-е! Это невероятный успех.

Отдадим должное победителям. Это Филипп Энг, Том Блумквист, Кристиан Крогнес из команды Walkenhorst Motorsport. А теперь обо всем по порядку. Соревнования по системе упомянутого Ле-Мана чрезвычайно престижны, и подготовка к такому старту занимает порой месяц или больше.

Петров и Алешин — первопроходцы российского автоспорта на международной арене, их фамилии хорошо известны даже обывателям.

Оба трассу в Спа знают по различным гоночным сериям с открытыми колесами. В частности, Виталий не раз участвовал на Гран-при Бельгии в «Формуле-1». Есть один важный момент. Как и в Ле-Мане тренироваться здесь заранее не получится, это не автодром в чистом виде, где по-настоящему гоночной трассой считается лишь перемычка между двумя расходящимися ветками автобанов. Многие признают: перед первым стартом играли в компьютерный симулятор. Ведь надо готовиться заранее, но в режиме экстрима.

Разминка перед Спа. Экипаж SMP Racing Виталия Петрова — седьмой во Франции

Спа-24 стартует в 16.30 субботы и в 16.30 черед сутки судьи выбрасывают клетчатый флаг, сигнализирующий о финише. Погода здесь бывает часто нестабильной, трасса — одна из самых длинных на планете. Но здесь с обгонами все обстоит очень хорошо, а 2 длинные прямые позволяют хорошо разогнаться.

Российские участники серии Blancpain GT экипажи стартовали, соответственно, с 3-й и 24-й позиций, соответственно. До этого случился скандал. Обладатель лучшего времени в квалификации Дрейс Вантор и его команда были уличены в нарушении технического регламента, и его время сильно увеличилось. Петров и Молина ушли в гонку первыми. Смена произошла, как обычно, в процессе первых пит-стопов: выгодно сменить друг друга и покрышки автомобиля в один заезд.

Забегая вперед, скажем, неприятности коснулись почти всех. После 7 часов вечера на автомобиле Алешина от контакта с отстававшим на круг пилотом (он влетел в автомобиль российской команды сзади) взорвалось заднее правое колесо.

Еще через некоторое время на трассу выехал первый раз автомобиль безопасности: Safety car уплотнил пелетон, что, безусловно, на руку отстающим. Через час — снова желтые флаги опасности и новый Safety car. У одного из экипажей отлетело колесо. Наступал ночной режим пилотирования, у которого есть две стороны медали: колесам не сразу, но становится комфортнее в силу понижения температур, но с другой стороны — езда при искусственном освещении это совсем другой режим. Молодой Денис Булатов и Молина ушли в ночь.

Понятно, что смены должны были произойти еще не один раз. Прошло чуть больше четверти гонки. В час ночи — серьезная авария в культовом повороте «О Руж». Опять ликвидация последствий. Mercedes на 27-м промежуточном месте, Ferrari — на 18-м. А вот в 3 часа ночи по европейскому времени случилось массовое столкновение, и теперь уже гонка на время была остановлена полностью. Но к утру оба автомобиля SMP Racing занимают места в «двадцатке», хотя случались временные потери из-за разворотов, контактов и пит-стопов.

Днем принимает эстафету Алешин: он на 11-й позиции. Есть повод бороться дальше. Петров и его партнеры отстают не сильно. Впрочем, на одной из передышек пилот из Выборга признает: на тормозных участках проигрывали конкурентам довольно много: «Не первая гонка, где тормоза необъяснимо работают не так, как хотелось бы…».

А Мигель Молина вырвал десятое место у конкурента на последнем круге гонки! 24 часа езды — и такая невероятная развязка!

Алешин сказал после финиша: «После аварии мы сделали все возможное, чтобы вернуться в группу лидеров. Это невероятная гонка. Тяжело всем: нам, механикам и самым выносливым зрителям… И пусть пока это не подиум, не кубок, у нас отличный экипаж и лучшая машина…».

Невозможно поспорить!

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