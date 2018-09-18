Ольга Березуцкая: «Болельщицы ЦСКА самые целеустремленные!»

У болельщиц ЦСКА есть свои кумиры-мотиваторы и это совсем не футболисты. Мы все привыкли к тому, что в большинстве случаев подруги футболистов типичные «девушки-модели», мало увлеченные чем-то еще, кроме косметики и брендовых вещей. Но эта история совсем не об этом.
Ольга Березуцкая говорит о себе в соц. сетях: «#СамыйЧестныйБлогер Будь собой. Прочие роли уже заняты!» И правда, Ольга восхищает честностью, красотой, целеустремленностью, самодостаточностью и невероятным чувством юмора (это у них, по всей видимости, с Василием Березуцким семейное.
Стартовал проект «СSKA GIRL SPORT»
Оля на «ты» со спортом и танцами, является чемпионкой России/мастером спорта по синхронному плаванию, но самое главное: она всегда открыта для общения, готова отвечать на вопросы и помогать другим собственным примером. В этом убеждались болельщицы ЦСКА ни один раз. В instagram не так давно появился ее проект «Изменяй», где Ольга делится формулой собственного идеала. По секрету: совсем скоро эта формула выйдет за рамки интернета в реальную жизнь, где каждая девушка сможет узнать что такое #CилаОли.
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На днях к нам в гости заходила мотивация @olga_berezutskaya ❤️💙 . Рассказала о том, как изменять (себя) и обещала выпустить внутренних богинь у наших участниц 💃🏼💃🏼💃🏼 . Кстати, по секрету, чтобы мотивироваться каждый день и почувствовать силу Оли, то можно почитать/посмотреть/послушать здесь 👉🏻 @izmenyai . . BOSS 👔 @dovlatova_koshka . Project director 👔 @wowamore . Главная локация проекта: 🏠 @comeongym . Тренер: 💪🏻 @dan1con ——— #CSKAGIRLsport #ComeOnGym #ComeOnGymТрансформация #ДэнМеняет #ЗанимайсяДоНеузнаваемости #CSKA #ФитнесПроект #Перезагрузка #ЦСКА #Похудение #Борьба #МеняйсяДоНеузнаваемости #FightWear #Встреча #Беседа #Гость #СилаОли #ИзменяйСебяАНеСебе
Именно поэтому участницы проекта «СSKAGIRL SPORT» очень ждали встречу с Олей Березуцкой в «СOME ON GYM», чтобы задать свои вопросы, получить «волшебный пинок» и порцию мотивации на оставшийся период спортивной перезагрузки.
— Опиши себя одним словом?
— Миссис позитив!
— Самая мощная мотивация — это…?
— Жирные бока и мужик!
— Проект «Изменяй» — это…?
— Уникальная возможность изменить и полюбить себя раз и навсегда.
— Что делать, чтобы похудеть?
— Не жрать и почаще смотреть на себя в зеркало.
— Сегодня утром ты ела…
— Не ела, потому что я после кишечной инфекции.
— Болельщицы ЦСКА…
— Самые целеустремленные!
— О чем никогда никому не скажешь?
— О личной жизни.
— Секрет твоего хорошего настроения?
— Улыбка)))
— Твой прогноз на матч Лиги чемпионов с ЦСКА — «Реал»? Мы попали в корзину смерти?
— Прогноз оптимистичный, но без конкретики. Группа никогда для нас легкой не была, но если лучший клуб, то и группа соответствующая.
— Что нельзя делать девушкам на футболе?
— Девушкам лучше не говорить о футболе на футболе, потому что это выглядит смешно))) Лучше смотреть и улыбаться!
— TOP 3 причин смотреть футбол на стадионе?
1. Симпатичные, брутальные мужчины с правильными увлечениями.
2. Свежий воздух, полезно для здоровья))
3. Сумасшедший заряд эмоций, которые ты нигде больше в жизни не получишь.
— Танцы для тебя — это…?
— Настроение, которое бывает разным!
— ЦСКА …?
— ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!
Беседовали: болельщицы ПФК ЦСКА