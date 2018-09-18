Ольга Березуцкая: «Болельщицы ЦСКА самые целеустремленные!»

У болельщиц ЦСКА есть свои кумиры-мотиваторы и это совсем не футболисты. Мы все привыкли к тому, что в большинстве случаев подруги футболистов типичные «девушки-модели», мало увлеченные чем-то еще, кроме косметики и брендовых вещей. Но эта история совсем не об этом.

Ольга Березуцкая говорит о себе в соц. сетях: «#СамыйЧестныйБлогер Будь собой. Прочие роли уже заняты!» И правда, Ольга восхищает честностью, красотой, целеустремленностью, самодостаточностью и невероятным чувством юмора (это у них, по всей видимости, с Василием Березуцким семейное.

Стартовал проект «СSKA GIRL SPORT»

Оля на «ты» со спортом и танцами, является чемпионкой России/мастером спорта по синхронному плаванию, но самое главное: она всегда открыта для общения, готова отвечать на вопросы и помогать другим собственным примером. В этом убеждались болельщицы ЦСКА ни один раз. В instagram не так давно появился ее проект «Изменяй», где Ольга делится формулой собственного идеала. По секрету: совсем скоро эта формула выйдет за рамки интернета в реальную жизнь, где каждая девушка сможет узнать что такое #CилаОли.

Именно поэтому участницы проекта «СSKAGIRL SPORT» очень ждали встречу с Олей Березуцкой в «СOME ON GYM», чтобы задать свои вопросы, получить «волшебный пинок» и порцию мотивации на оставшийся период спортивной перезагрузки.

— Опиши себя одним словом?

— Миссис позитив!

— Самая мощная мотивация — это…?

— Жирные бока и мужик!

— Проект «Изменяй» — это…?

— Уникальная возможность изменить и полюбить себя раз и навсегда.

— Что делать, чтобы похудеть?

— Не жрать и почаще смотреть на себя в зеркало.

— Сегодня утром ты ела…

— Не ела, потому что я после кишечной инфекции.

— Болельщицы ЦСКА…

— Самые целеустремленные!

— О чем никогда никому не скажешь?

— О личной жизни.

— Секрет твоего хорошего настроения?

— Улыбка)))

— Твой прогноз на матч Лиги чемпионов с ЦСКА — «Реал»? Мы попали в корзину смерти?

— Прогноз оптимистичный, но без конкретики. Группа никогда для нас легкой не была, но если лучший клуб, то и группа соответствующая.

— Что нельзя делать девушкам на футболе?

— Девушкам лучше не говорить о футболе на футболе, потому что это выглядит смешно))) Лучше смотреть и улыбаться!

— TOP 3 причин смотреть футбол на стадионе?

1. Симпатичные, брутальные мужчины с правильными увлечениями.

2. Свежий воздух, полезно для здоровья))

3. Сумасшедший заряд эмоций, которые ты нигде больше в жизни не получишь.

— Танцы для тебя — это…?

— Настроение, которое бывает разным!

— ЦСКА …?

— ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!

Беседовали: болельщицы ПФК ЦСКА

CSKA GIRL Блог болельщиц армейского клуба