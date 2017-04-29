Объявлены автомобили года в России-2017

В Москве состоялось торжественное вручение Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России — 2017». На церемонии объявлены лучшие автомобили, по мнению российских автолюбителей, в 23 классах и ряде специальных номинаций.

В рамках мероприятия были также торжественно вручены ключи от главного приза премии — нового Volkswagen Amarok. Автомобиль оборудован шинами Continental, двигатель защищен моторным маслом TOTAL Quartz. Обладателем главного приза в этом году стал участник голосования из Челябинска — Александр Ваганов.

Традиционно голосование автолюбителей проводилось в течение трех месяцев — с января по март 2017 года на сайте www.autogoda.ru, суммарно свое мнение высказали 972 307 человек. В голосовании участвовали все российские регионы, 78 % респондентов — мужчины, 87 % из них имеют автомобиль. В среднем каждый участник проголосовал в пяти классах. Самой популярной категорией стали «Новинки». Там победу одержала Hyundai Creta. Эта же модель заняла первую строчку в номинации «Компактные внедорожники».

Впервые бренд Volkswagen собрал большинство голосов в номинации «Любимая марка в массовом сегменте», а Mercedes-Bens — в номинации «Любимая марка в премиальном сегменте».

Российский автопром также не остался без наград. LADA Vesta признана лучшей в «Малом классе», в категории «Мини-фургоны» пятикратный чемпион — LADA Largus Furgon. Второй год подряд лучшим автомобилем в классе «Фургоны» становится «ГAЗель NEXT».

По итогам голосования титул «Автомобиль года в России — 2017» получили:

Городские автомобили — KIA Picanto. Малый класс — LADA Vesta. Малый средний класс — Ford Focus. Средний класс — KIA Optima. Бизнес-класс — ŠKODA Superb. Представительский класс — Mercedes-Benz S-Класс. Представительский премиум-класс — Rolls-Royce Ghost. Универсалы повышенной проходимости — Subaru Outback. Компактные внедорожники — Hyundai Creta. Легкие внедорожники — Ford Kuga. Средние внедорожники — Volvo XC90. Тяжелые внедорожники — Range Rover. Пикапы — Volkswagen Amarok. Грантуреры — Porsche Panamera. Купе — Chevrolet Camaro. Купе премиум-класса — BMW i8. Кабриолеты и родстеры — Mercedes-Benz SLC. Кабриолеты и родстеры премиум-класса — Jaguar F-Type Convertible. Компактвэны — Citroen C4 Picasso. Минивэны — Volkswagen Multivan. Мини-фургоны — LADA Largus Furgon. Легкие фургоны — Volksvagen Transporter. Фургоны — «ГAЗель NEXT» «Новинка» — Hyundai Creta. Прорыв года — запуск премиального бренда Genesis. Самый узнаваемый китайский бренд — Chery. Любимая марка в премиум-сегменте — Mercedes-Benz. Любимая марка в массовом сегменте — Volkswagen.

«Автомобиль года в России» — крупнейший медийно-исследовательский проект в нашей стране, в основе которого — изучение автомобильных предпочтений потребителей на российском рынке.

Источник: Автомобиль Года

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