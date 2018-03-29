Объявлена стартовая цена на ŠKODA KODIAQ

ŠKODA AUTO Россия объявляет стартовую цену на локально произведенный ŠKODA KODIAQ. Стоимость автомобиля составит 1 339 000 рублей за версию с двигателем 1.4 TSI (125 л.с.), передним приводом и механической коробкой передач в базовой комплектации Active.

«KODIAQ – первопроходец ŠKODA в сегменте внедорожников, – комментирует Ян Прохазка, руководитель ŠKODA AUTO Россия. – Эксклюзивная серия модели появилась на российском рынке в прошлом году и была очень тепло принята нашими клиентами. Теперь мы рады будем предложить расширенную линейку двигателей, трансмиссий и комплектаций, что, несомненно, сделает KODIAQ еще ближе и доступнее для потребителей. Отдельно хочу отметить впечатляющую работу, которая была проделана по подготовке производственной площадки к выпуску этой модели и обеспечению высочайшего качества сборки в соответствии с международными стандартами марки».

ŠKODA KODIAQ можно будет заказать с двигателем рабочим объемом 1.4 л или 2.0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с. Впервые для российских клиентов двигатель 1.4 TSI будет предлагаться в сочетании как с передним, так и полным приводом, а также как с автоматической, так и механической коробкой передач.

ŠKODA KODIAQ – первый внедорожник чешской марки. Он идеально приспособлен для российских дорог и подходит как для загородных путешествий всей семьей, так и для эксплуатации в городских условиях. Доступный к заказу с опциональным третьим рядом сидений, KODIAQ, традиционно для моделей ŠKODA, невероятно вместителен и практичен.

В число опций, которые обычно встречаются в моделях более высокого класса, входят фоновая подсветка салона, подогрев рулевого колеса, трехзонная климатическая система Climatronic, а также функция связи внутри автомобиля In-Car-Communication. Современные информационно-развлекательные системы с сенсорным управлением и многочисленные электронные ассистенты водителя делают KODIAQ автомобилем новой «цифровой эры».

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