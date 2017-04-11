Объявлен новый официальный спонсор чемпионата мира-2017

Чемпионат мира по хоккею в 2017 году пройдет сразу в двух странах – в Германии и Франции. Официальным спонсором этого крупнейшего спортивного события уже во второй раз в своей истории станет известный российский бренд «Хаски».

Мировое первенство по хоккею с шайбой стартует 5го мая 2017 года в Париже и Кельне. Это 81-й турнир в истории. В нем примут участие 16 сильнейших сборных Старого и Нового света. Сборная России, традиционно, является одним из фаворитов Чемпионата, однако не выигрывала его с 2014 года, а потому миллионы российских болельщиков жаждут реванша. Среди официальных спонсоров турнира, помимо «Хаски» – такие всемирно известные бренды, как Henkel, Nivea, Skoda, Pirelli и Raiffeisen Bank

«Крепкий характер, стойкость и командный дух – главные ценности бренда «Хаски», который уже не первый год выступает партнёром самых ярких событий в мире хоккея, – отмечает Игорь Савельев, генеральный директор компании АСГ, эксклюзивного дистрибьютора «Хаски», – Именно эти качества помогут нашим хоккеистам вернуть титул чемпионов. А мы вместе с болельщиками готовы обеспечить команде самую горячую поддержку!»

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»