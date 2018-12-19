Новый год с «Бесценной лигой» Mastercard и КХЛ

На декабрьской предновогодней встрече медиа-клуба совместной традиции Mastercard и КХЛ «Бесценная Лига» ее участники подвели итоги уходящего года. Гости сессии, которая прошла во время матча «Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки), вспоминали самые яркие события «Бесценной Лиги» в 2018-м году. Ведущей встречи выступила известный спортивный комментатор и телеведущая Наталья Кларк.

В течение хоккейного вечера в центре внимания гостей и участников медиа-клуба оказался один из самых радостных, светлых и ожидаемых праздников в нашей стране – Новый Год. В рамках сессии гостей встречи ждали новогодние сюрпризы от Mastercard и КХЛ. Одним из главных стала рассказ о новогодней благотворительной кампании Mastercard «Создадим новогоднее волшебство — вместе поможем детям», организованной для тех, кто нуждается в волшебстве больше остальных ¬– для подопечных детских благотворительных фондов. Все гости с удовольствием приняли участие во флешмобе, выложив в социальных сетях свою детскую фотографию и рассказав свою историю с хэштегом #мойстарыйновыйгод.

С 2015 года Mastercard является официальным партнером Континентальной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой Чемпионата КХЛ

Еще одним сюрпризом для гостей стал приход в ложу легендарного гостя – известного российского хоккеиста Александра Якушева, который поделился с гостями своими впечатлениями о «Бесценной Лиге».

Для всех хоккеистов важна поддержка болельщиков. Это же наша движущая сила. «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ – очень значимая и правильная традиция. «Бесценной Лиги» просто не могло не быть, ведь это такая традиция, которая по достоинству оценивает вклад болельщиков в хоккей, она действительно важна, и даже необходима. Что касается сегодняшней встречи, здесь очень уютно: чувствуется дружеская и праздничная атмосфера вечера. К тому же я не мог не поддержать такую важную благотворительную акцию Mastercard, – благодаря ей каждый может помочь устроить детям праздник, ведь Новый Год – время чудес!», — отметил Александр Якушев.

Легендарный игрок поделился воспоминаниями о запомнившихся матчах, рассказал о самых главных традициях Нового Года в своей семье и ответил на вопросы журналистов.

К разговору о бесценных новогодних воспоминаниях с большим интересом подключились и «звездные» гости медиа-клуба — артисты Кирилл Андреев и Александр Морозов, который по совместительству является капитаном хоккейной команды артистов «КомАр».

Присоединяйтесь, побеждайте и получайте бесценные эмоции от «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ! Ведь разделить любовь к игре — бесценно

На встрече также подвели итоги конкурса для журналистов на лучшую публикацию о ноябрьской сессии медиа-клуба. Победитель конкурса получит бесценный сюрприз от Mastercard и КХЛ: настоящий игровой свитер с автографами как любимого игрока, так и хоккеистов любимой команды Матча Звезд КХЛ-2019, а также проход в комфортабельный бизнес-зал Mastercard в Шереметьево.

«Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ: готовимся к Матчу Звезд 2019

По традиции медиа-клуба во встрече также принял участие хоккеист КХЛ. На этот раз ложу посетил защитник ХК «Спартак» Александр Осипов. Он поделился своим мнением о матче и впечатлениями о новогодней встрече «Бесценной Лиги»:

На каждой игре нас всегда поддерживают болельщики. Все-таки это непередаваемые эмоции, когда ты знаешь, что на матчах за нас болеют тысячи зрителей на трибунах и сотни тысяч у экранов телевизоров. Их сумасшедшая энергетика заряжает и дает еще больший стимул побеждать. Здорово, что есть «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ, которая помогает оценить вклад болельщиков в игру. Не случайно ведь говорят, что болельщик – шестой игрок на льду. Болельщики, спасибо вам за все! С Новым Годом! Новых побед в «Бесценной Лиге»!»

Приглашение на предновогоднюю встречу медиа-клуба получил и Бесценный болельщик ХК «Спартак» Сергей Белоненко. Статус «Бесценного Болельщика» ХК «Спартак» и право разделить Трофей «Бесценной Лиги» с вратарем красно-белых Никитой Беспаловым прямо на льду Сергей разделил в прошлом сезоне. Поддержать любимый клуб и насладиться игрой болельщик пришел с женой и дочерью.

Я очень рад, что провожаю старый год в такой душевной компании. На встречу я пришел с супругой и дочерью. За «Спартак» я болею с 10 лет, а теперь болеем за любимую команду всей семьей. Выход на лед и получение Трофея вместе с Беспаловым был одним из самых запоминающихся моментов прошлого года. Это действительно было незабываемо! Конечно, я хочу еще раз взять Трофей, поэтому участвую во всех активностях «Бесценной Лиги», чтобы победить и в этом сезоне. Приятно было сегодня познакомиться лично с Александром Осиповым. Спасибо Mastercard и «Бесценной Лиге» за исполнение мечты!» — поделился своими впечатлениями болельщик.

Создадим новогоднее волшебство – вместе поможем детским фондам

Mastercard проводит общероссийскую новогоднюю благотворительную кампанию «Создадим новогоднее волшебство – вместе поможем детям». В декабре оплачивая покупки картой Mastercard – он-лайн или в торговых предприятиях по всей стране – держатели карт без усилий с их стороны поддерживают эту кампанию и участвуют в благотворительности.

Mastercard направит 75 млн рублей в фонд Друзья на развитие и проекты 8 благотворительных фондов России, помогающих детям. Основные средства будут распределены между фондами: «Солнечный город» (Новосибирск), «Линия жизни» (Москва), «Вера» (Москва), «Выход» (Москва), «Фонд Хабенского» (Москва), «Обнаженные сердца» (Москва), «Дети-бабочки» (Москва) и «Детские сердца» (Москва). Каждый из них подал заявку на проекты, и в ноябре 2019 года представит отчет о результатах.

Mastercard переведет средства на развитие 8 детских благотворительных фондов –подопечных фонда «Друзья»: Солнечный город, Линия жизни, Вера, Выход, фонд Хабенского, Обнаженные сердца, Дети-бабочки и Детские сердца.

В поддержку кампании Mastercard с 10 декабря запускает в социальных сетях флешмоб под хештегом #мойстарыйновыйгод. Чтобы стать участником, достаточно опубликовать свою новогоднюю детскую фотографию и историю, связанную с ней. В конце поста нужно рассказать про благотворительную акцию Mastercard и передать эстафету, отметив несколько друзей.

Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте www.mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store

Стать участниками Бесценной Лиги могут совершеннолетние граждане стран-участниц Чемпионата КХЛ: России, Беларуси, Казахстана, Китая.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

Источник: mastercard.khl.ru

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