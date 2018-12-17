Новый фильм «Кастинг»: что нужно делать, чтобы не провалиться на пробах по имени жизнь

Комедия «Кастинг» — это режиссерский дебют в кино Игоря Стама и операторский дебют в полнометражном кино Александра Ханта. Фильм получил Гран-При фестиваля «Амурская осень-2018».

Валентин, главный герой фильма, хочет стать частью некоего большого проекта, но его не устраивает цена, которую нужно за это заплатить. Вариант пройти кастинг, но потерять достоинство ему не подходит, поэтому он уходит. Когда за героем закрывается дверь, отборщики понимают, что Валентин — именно тот, кто им нужен. Теперь их задача — вернуть его любой ценой, иначе они сами потеряют все и вылетят из проекта.

Неудачники и успешные — какой богоспасаемый кастинг мы все проходим в нашем обществе

Создатели

Игорь Стам, режиссер

Родился в 1983 году в Калиниграде. Известен своими работами в качестве актера и режиссер в Театре.doc (Кастинг, Человек из Подольска). Окончил Высшее Театральное Училище имени М.С. Щепкина (курс В. Бейлиса и В.Иванова).

Александр Хант, оператор

Родился в 1985 году в Ханты-Мансийске. Окончил операторский факультет СПбГУиТ (мастерская Эдуарда Розовского и Сергея Астахова) и режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Карена Шахназарова и Олега Шухера). Снял три короткометражки, которые с успехом прошли на студенческих фестивалях. После чего получил предложение от продюсерского центра «ВГИК дебют» снять фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Картина получила главный приз программы «К Востоку от Запада» на кинофестивале в Карловых Варах.

Актеры

Роман Фомин (Валентин)

Родился в 1986 году в Астрахани. В 2007 году окончил ВТУ им. М.С.Щепкина – курс Соломина М.Ю., Соломиной О.Н., после чего был принят в труппу Театра им. Маяковского («Чума на оба ваши дома», «Развод по-мужски», «Мертвые души»). Играет в спектаклях «Хлам» в Центре драматургии и режиссуры и «Кастинг» в Театре.doc.

Игорь Стам (X)

Работал в театре Ленком, Российский академический Молодежный театр — РАМТ, театр «Центр драматургии и режиссуры», театр «Практика». Сейчас — актер и режиссер в Театр.doc, актер в Центр им. Вс.Мейерхольда, Историко-этнографический театр, Кинопроизводство. Совместно с Михаилом Угаровым номинирован на театральную премию «Золотая маска» в категории «Драма/Работа режиссера».

Константин Гацалов (Y)

Родился в 1973 году в Ленинграде. В 1998 году окончил ВТУ им. Щепкина (курс Н. А Верещенко). Работал театрах «Д» под рук. А. Б. Джигарханяна и «Содружество актеров на Таганке». С 2008 года — актер Центра драматургии и режиссуры и Театра.doc («Жизнь удалась», «Синий слесарь», «Кастинг»).

Дарья Гайнуллина (Памела)

Родилась в 1987 году в Казани. Окончила Казанское театральное училище и РАТИ-ГИТИС (мастерская И.Л. Райхельгауза, А.В. Галибина). Работала театре «Школа современной пьесы». С 2016 года – актриса Театра.doc («Однушка в Измайлово», «Кастинг», «24 плюс», «Человек из Подольска»).

Сергей Букреев (Z)

Родился в 1968 году в Москве. Играет в спектаклях Театра.doc («Новая Антигона», «Актеры», «Кастинг») и Центра драматургии и режиссуры («Класс Бенто Бончева», «Приход тела», «Хлам»). Поэт, автор книг «Русские хокку». Изд. ИПЦ «Маска» -2008 г. и «Жизнь продолжается». Изд. «Филинъ» — 2017 г.

Группа «Голос Омерики»

Образована в 2004 году в Москве панк-аккордеонистом Родионом Лубенским. Темы песен, как говорится, «стучатся со дна»: пороки и зависимости, сексуальные извращения, истории из жизни неудачников и больных. Благодаря клипу «Дерьмо» на коллектив обратил внимание Ллойд Кауфман (создатель киностудии низкобюджетного трэша Troma Entertainment). Родион Лубенский выступил композитором фильма «Кастинг» и автором заглавной композиции «Не про*би свою главную роль».

Источник: lischannel.ru

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