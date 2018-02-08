Кокорин представил новые бутсы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал первым и единственным футболистом из России, который посетил Future of Football, который прошел в Лондоне. Здесь собрались ведущие игроки планеты — Неймар, Килиан Мбаппе, Эден Азар, Лерой Сане и другие.

Future of Footbal — крупнейшее международное мероприятие Nike за последние четыре года. Компания Nike представила ключевые футбольные инновации для атлетов в преддверии чемпионата мира. Самой главной инновацией Nike стали бутсы Mercurial 360, которые в этом году отмечают 20-летний юбилей.

Посадка — залог высокой скорости игрока. Какими бы инновационными ни были бутсы, если они не сидят на ноге и стопа внутри проскальзывает хотя бы на один миллиметр, игрок не сможет быстро разогнаться. По этой причине дизайнеры Nike сосредоточили свое внимание на идеальной посадке и разработали конструкцию бутсы 360 на основе новых достижений в технологии Flyknit. В бутсах Mercurial Superfly 360 и Mercurial Vapor 360 вся поверхность стопы покрыта материалом Nike Flyknit. Вице-президент Nike Football Footwear Макс Блау объясняет: «Эта инновация позволяет бутсам плотно зафиксировать стопу. Фактически мы совсем избавились от подошвы».

Криштиану Роналду одним из первых оценил Mercurial Superfly 360:

Когда я впервые увидел новые бутсы Mercurial, моей первой мыслью было… Это самые лучшие бутсы, что я видел! Они просто идеально сидят. Материалы, дизайн, новые технологии — это невероятно!»

В отсутствие подошвы стелька соединяется с внутренним каркасом, который обеспечивает бутсам максимальную гибкость. При помощи компьютерного моделирования внутренний каркас был подогнан под анатомическую форму стопы для каждого размера ноги индивидуально. «В прошлых линейках Mercurial мы брали за основу 41 размер. Новые Mercurial 360 гарантируют идеальную посадку для любого размера ноги», — рассказывает глава отдела дизайна Nike Football Джеонгву Ли.

Точное расположение шипов на передней части стопы и на пятке обеспечивает идеальное сцепление. Ли вдохновился движениями лап самого быстрого животного — гепарда и сфокусировался на изучении особенностей сцепления при движении на самых высоких скоростях. В результате получилась особенная бутса с шипами, которую сам Ли называет «лапа гепарда». «Агрессивная форма передней части стопы гарантирует ускорение в любом направлении, а шипы на пятке помогают игроку резко тормозить», — рассказывает Ли.

Мои 🔥❤⚽ #BORNMERCURIAL A post shared by Kokorink9 (@kokorin9) on Feb 7, 2018 at 12:46pm PST

Ощущение легкой плющевой мягкости в Mercurial 360 при носке появилось благодаря усовершенствованию технологии контроля в любых условиях Nike All Conditions Control (ACC). Раньше покрытие ACC тонким слоем наносилось на готовый материал Flyknit. Теперь ACC вводится в состав волокон до процесса вязки. В результате дизайнеры получили матовый текстурированный верх, который стал мягче на ощупь, но остался таким же износостойким при игре в любых погодных условиях. В честь 20-летия бутс Mercurial был выбран лаконичный дизайн с небольшим Swoosh на носке и яркой буквой «М» на пятке. Футболисты Mercurial, как правило, действуют на поле очень быстро. Буква «М» будет последним, что увидят защитники, когда игрок Mercurial пронесется мимо них. При разработке бутс было решено создавать дизайн в стиле минимализма. «Правильный дизайн не требует лишних деталей», — заключает Джеонгву Ли.

На протяжении 20 лет Nike создавал бутсы Mercurial для самых быстрых игроков на поле, применяя экспериментальные и прорывные инновации. Бутсы Mercurial 360 продолжат эту славную традицию и станут первым продуктом, произведенным при помощи технологии 360. В дальнейшем эта инновация будет применяться в производстве обуви и для других видов спорта. «Они идеально сидят, эта инновация 360 просто удивительна. Бутсы очень удобные и отлично выглядят», — восхищается Криштиану Роналду.

Фото: Instagram Александра Кокорина

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