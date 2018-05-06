Новое «серебро» русских гонщиков в Англии: вопреки всему. Молодые Владимир Атоев и Алексей Корнеев взяли свой приз на известной трассе

Российские пилоты SMP Racing вопреки трудностям взяли награду в кузовном классе GT Sprint на автодроме «Брэндс-Хэтч» в английском графстве Кент. Сделали это Владимир Атоев и Алексей Корнеев, уже отметившиеся в начале апреля в бельгийском Зольдере. Первая гонка уик-энда была очень плотной: почти все экипажи уложились в 1 час 25 минут, хотя и производители машин разные, и сам сценарий не подразумевает такого хронометража.

Сейчас трек не так широко известен, как «Сильверстоун», расположенный близ студенческого города Оксфорда. Но дело не в наукограде: просто с точки зрения логистики последний оказался более привлекательным для гонок «Формулы-1», а королевская серия благодаря хорошей рекламе в автоспорте решает очень многое. Прежде два главных трека Великобритании бились за право принять главные события автоспорта и одно время, наподобие немецких «Нюрбургринга» и «Хоккенхаймринга», чередовали их через год.

Королем здесь себя чувствовал великий Ники Лауда: 3 Гран-при он здесь выиграл. Но, в отличие от конкурента, родившегося на место военного аэродрома, у Кентской трассы есть разные ответвления, которые используются как раз в так называемых «кузовных» сериях DTM, WTCC и как раз GT, о котором идет речь. Трек славится двумя длинными прямыми, в частности «старт-финиш», а также классической «шпилькой». В принципе, ничего особенного.

Но для российских 19-летних гонщиков SMP Racing Атоева и Корнеева знакомство с «петлей» произошло практически на месте. Алексей попал в передрягу на первой тренировке перед вторым гоночным уик-эндом сезона в молодежной серии GT Sprint, в результате чего Mercedes AMG GT3 под 35-м номером пришлось за ночь приводить в порядок механикам команды.

Вроде бы ситуация была вполне рабочей. Увы, его партнеру Атоеву пришлось «нырять без подготовки». Как он сам расскажет позднее, первым опытом стала как раз квалификация. «И к тому же мне удалось проехать всего 3 круга, а что можно успеть за это время… Но рассчитываю, что в гонке мы отыграемся!»

Планка уже была высока: в бельгийском Зольдере в начале апреля в зачете Silver cup (для молодых пилотов с серебряной лицензией) наши стали вторыми, а абсолютном — девятыми.

Напомним, в GT – как в сериях Endurance на выживаемость, так и в относительно коротком Sprint пилоты меняют друг друга за рулем. И это уже не просто коллективная ответственность, но и умение работать на пит-стопах, то есть в технической зоне. Кроме того, если у опытных игроков меняются три пилота, здесь — лишь двое. И еще. Можно сколько угодно проходить трек на компьютерном имитаторе, но, увы, ничего общего с живой трассой он не имеет.

К сожалению, ресурса не хватило на два дня гонок, хотя команда механиков сделала все, исходя из возможностей в условиях мотор-хоума. Но в итоге в первой гонке пилоты доехали до финиша со вторым результатом вновь в зачете Silver cup; во второй, увы, классифицироваться им не удалось. Любопытно, что оба этапа в формате гоночного уик-энда выиграли экипажи из бельгийской команды. Сначала это сделали Дриес Вантхор и Вилл Стивенс, затем Стюарт Леонард и Фредерик Ферфиш на Audi. Эта команда многие годы является лидером длинных трековых гонок, включая и такие, как «24 часа Ле-Мана». У российских ребят впереди не просто 6 гонок сезона, но и бесценный опыт.

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