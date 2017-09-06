Новая бритва Gillette Fusion Proshield Chill c технологией Flexball

Многие мужчины испытывают недовольство, если после бритья остаются пропущенные волоски на сложных участках лица, таких как подбородок и линия челюсти. Gillette понимает, насколько важна точность в бритье и всегда стремится к совершенству, создавая инновации, призванные обеспечить лучшее в мире бритье.

Именно поэтому Gillette сделал революционный шаг в качестве бритья, создав бритву с технологией Flexball, которая позволяет бритве двигаться в трех плоскостях, повторяя контуры лица и сбривая буквально каждый волосок. Вместе с самыми тонкими лезвиями, бритва Gillette Fusion Proglide с технологией Flexball обеспечивает чистое и комфортное бритье.

Чтобы бритье еще и оставляло ощущение комфорта и свежести, Gillette предлагает попробовать новинку – самую технологичную бритву Gillette Fusion Proshield Chill. Помимо технологии Flexball, бритва имеет сменные кассеты с эффектом охлаждения. Охлаждающая технология, которая содержится в смазывающей полоске после лезвий, активируется при каждом движении бритвы по коже, оставляя ощущение свежести во время бритья. Новые сменные кассеты Fusion Proshield Chill подходят к любым станкам семьи Fusion (Fusion, Fusion Proglide, Fusion Proshield).

Для невероятного комфорта до, во время и после бритья станком с технологией Flexball, используйте гель для бритья Gillette Fusion Proglide 2-в-1, который подготавливает кожу для гладкого скольжения и оставляет ощущение мягкости и свежести после бритья.

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