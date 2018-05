New Balance представили Otruska: специальную линейку изделий, посвященных России

В пространстве New Balance Residence состоялась глобальная презентация для международной и локальной прессы и publick talk с участием руководителя группы по производству футбольной коллекции New Balance Робом Шелдоном и Романом Павлюченко.

Впервые покупатели получат возможность приобрести смешанную линейку продукции, в которой присутствует полная футбольная экипировка и модели lifestyle. В дизайне прослеживаются ключевые отсылки к России, где в этом году пройдет одно из крупнейших за историю страны футбольных событий. В серии Otruska Pack публика впервые увидит новые футбольные бутсы Tekela и обновленную модель Furon 4.0. Кроме того, в линейке будут представлены кроссовки 574 Sport и модель Fresh Foam Cruz Sport. Каждый из продуктов сделан с деталями в оттенках белого и огненно-красного.

Новые бутсы Tekela из линейки Otruska Pack созданы для новаторов, сделавших упор на скорость и маневренность, чтобы изменить исход игры. Благодаря полностью изготовленному из микрофибры верху с динамически подвижными нашивками в бутсах Tekela спортсмен получает исключительную стабилизацию и отличную посадку. Подметка разработана с целью обеспечить высокую скорость и мобильность. В ней использован термопластичный полиуретан с встроенным нейлоновым каркасом и конусообразные шипы, благодаря которым достигается оптимальное сцепление при развороте на 360°. Завершает картину хромированный финиш подметки огненно-красного цвета.

Высокая скорость бега, точность удара и ускорение – то, ради чего создавались бутсы модели Furon 4.0 из линейки Otruska Pack. Они предназначены для нападающих, беспощадно завершающих любую атаку. Благодаря использованию технологии FantomFit и мембранного материала Hidraskin с увеличенной зоной контакта с мячом без шнуровки бутсы Furon 4.0 позволяют чисто осуществить точный удар по цели. Подметка сконструирована для обеспечения ускорения: здесь применен термопластичный полиуретан с встроенным нейлоновым каркасом для повышенной жесткости, рельеф текстурированной подошвы обеспечивает положение пальцев в отрыве от поверхности. Довершает картину хромированный финиш подметки огненно-красного цвета. Обе модели бутсов в ходе летнего турнира будут носить команды, чьим официальным экипировщиком выступает бренд New Balance.

В кроссовках Fresh Foam Cruz Sport легкий верх сочетается с мягкой амортизацией Fresh Foam, что обеспечивает отменный комфорт и исключительный стиль. В кроссовках используется необычайно мягкая легковесная амортизация Fresh Foam в районе середины стопы и верх из тянущегося по двум направлениям материала с актуальной союзкой в средней части стопы, тем самым объединяя стиль и комфорт.

Модель 574 Sport разработана с целью поддержать связь между профессиональной экипировкой и обувью в спортивном стиле. Классическая модель New Balance была дополнена фирменной современной технологией амортизации Fresh Foam для достижения максимального комфорта. Эти кроссовки ярко иллюстрируют приверженность бренда New Balance качеству изготовления и материалам класса «премиум».

Кенни МакКаллум (Kenny McCallum), руководитель футбольного направления New Balance: «Компания New Balance рада представить посвященную России линейку товаров для футбола и изделий спортивного стиля для повседневной жизни, в которой соединяются стиль и высокие качества технологий. Наши футбольные бутсы разработаны для нападающих, которым не терпится выложиться на поле. Представляем первый взгляд на бутсы Tekela для тех, кто выбирает новое, а также обновленные бутсы Furon для бомбардиров. В линейке Otruska вы также найдете стильные модели, которые можно считать аналогом бутсов за пределами поля: это кроссовки 574 Sport и Fresh Foam Cruz Sport в чистой бело-красной расцветке White and Flame».