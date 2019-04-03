Названы лауреаты Sport Business Awards – лучшие объекты, специалисты и проекты России в области строительства и управления спортивными сооружениями

В Москве на «ВТБ Арене» состоялось вручение Sport Business Awards – профессиональной премии в области спортивного бизнеса и управления. Торжественная церемония прошла прямо на ледовой площадке «ВТБ Арены» и стала продолжением международной конференции по строительству и управлению спортивными объектами «Арена Форум 4.0». Праздник начался с показательного выступления бывшей фигуристки, участницы чемпионатов мира и Европы Эммы Гаджиевой. Она же вместе с партнером компании «Спорт в тебе» Тимофеем Артюхиным стала ведущей вечера.

Определяло победителей независимое экспертное жюри. Сначала общим голосованием были отобраны финалисты Sport Business Awards. Все они получили возможность очно представить свои проекты, после чего эксперты сделали окончательный выбор. Результаты голосования оставались в секрете до церемонии награждения.

Все лауреаты премии получили уникальные глобусы SBA ручной работы. Награды вручали заместитель начальника управления Архитектурного совета Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Глубокин, призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев и чемпион Европы, призер чемпионатов мира по керлингу Анна Сидорова.

«Для нас эта премия очень важна. Потому что нам кажется, что в индустрии ничего подобного нет. Мы хотим, чтобы действительно ценилось умение успешно управлять, эффективно тратить деньги и зарабатывать их», – сказала, открывая церемонию, главный редактор журнала «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» Елена Савраева.

Победители Sport Business Awards 2019

Стадион года – «Открытие Арена»; Ледовая арена года – «ЦСКА Арена»; Площадка года – PlayGround; Событие года – Матч всех звезд Единой лиги ВТБ; Архитектурное бюро года – ПИ «Арена»; Строительная организация года – Codest; Проектное бюро года – «Метрополис»; Девелопер года – ТЭН; Менеджер года – Илья Геркус; Инновация года – СИС РУС («Пирог» футбольного поля БСА «Лужники»); Спонсорская активация года — #бороданадежды (ХК «Авангард» и Braun).

«Проектируя спортсооружения, мы пользуемся массой регламентов, требований по проведению не только спортивных соревнований, но и концертов, выставок и многого другого. В будущем, думаю, спортивные объекты также обязательно должны быть предусмотрены для проведения церемонии награждения Sport Business Awards, и мы предложим ввести такую норму в свод правил «Спортивные сооружения», – с улыбкой сказал получивший приз заместитель генерального директора ПИ «Арена» Алексей Орлов.

«Замечательная премия. Огромное спасибо организаторам, прекрасное мероприятие, я очень впечатлен, – признался Илья Геркус. – И очень рад призу. Но на самом деле это оценка не моих скромных заслуг, а всей команды, которая работала и частично продолжает работать в клубе «Локомотив», радуя болельщиков и опровергая тезис, что Россия не футбольная страна. Думаю, у них и у нас все получится, все будет замечательно».

«Хотелось бы сказать спасибо СБК и персонально директору по развитию Александре Савраевой за приглашение. Великолепная организация, потрясающая арена. Спасибо, что наш труд был, надеюсь, заслуженно, отмечен. Будем двигаться дальше, к следующей премии, может быть, еще что-то крутое придумаем», – пообещал генеральный директор PlayGround Сергей Марин.

Источник: «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»

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