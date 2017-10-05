На Таганке прошел «День классических Порше»

В Порше Центре Таганка прошел «День классических Порше». В этот день в шоу-руме дилерского центра была экспонирована уникальная коллекция раритетных Porsche 911. Гости и клиенты автосалона прошли тест-драйвы современных моделей Porsche, насладились живой музыкой, приняли участия в конкурсах и получили ценные подарки.

В центральной части шоу-рума Порше Центр Таганка были представлены классические автомобили Porsche 911, владельцы которых поделились историей покупки и модернизации авто. Посетителей ожидала насыщенная развлекательная программа, согревающий глинтвейн, изысканный фуршет и подарки. На протяжении дня ведущий проводил увлекательные викторины и конкурсы, а группа «S.mockingbird» виртуозно исполняла инструментальные каверы на популярные рок-хиты. Мастера аэротату наносили желающим временные татуировки с силуэтами автомобилей и логотипами марки. На первом этаже Порше Центр Таганка была сконструирована гоночная трасса, и дети и взрослые приняли участие в заездах на мини-карах и получили сувениры от Porsche.

Культовый спорткар Porsche 911, выпускающийся в кузовах «двухдверное купе» и «кабриолет», впервые появился на международном автомобильном рынке в 1964 году. Немецкие производители изначально не догадывались, какая долгая история ждет эту модель и поэтому назвали новый автомобиль 1964 года по обычной трехзначной внутризаводской нумерации. Однако высокая популярность модели предопределила дальнейшую судьбу спорткара и он стал прародителем нескольких поколений Porsche, каждое из которых до сих пор – символ стиля и успеха владельца.

«Мы организовали «День классических Порше» для того чтобы познакомить гостей нашего дилерского центра с легендарной историей немецкого бренда и одним из лучших спорткаров всех времен – Porsche 911, – рассказывает Алексей Забелкин, Генеральный директор Порше Центр Таганка. – Так, первый Porsche 911 был подарен внучке Фердинанда Порше еще в далеком 1975 году. За последующие 25 лет было выпущено более 275 тысяч авто в различных модификациях. 911 признан самым массовым спортивным автомобилем и занял пятое место в международном голосовании «автомобиль века». Поэтому именно 911 по праву считается легендой бренда Porsche, обеспечившей мировую известность марки».

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