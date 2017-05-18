На дизайн-заводе Флакон» пройдет ярмарка сыра

На площадке Спейс дизайн-завода «Флакон» будет проведено уникальное мероприятие, которое долгое время ждали все любители сыра и ценители изысканных сортов. С 26 по 28 мая более 50 производителей из разных стран мира, а также отечественные сыровары, продемонстрируют свою уникальную продукцию, изготовленную по традиционным технологиям.

Качотту, бри, камамбер, маасдам, моцареллу, халуми, фету, сулугуни – все это можно будет бесплатно продегустировать и при желании купить. Приобрести можно будет не только классические виды сыров, но и те, которые редко импортируют в Россию и инновационные новинки, еще неизвестные российским гурманам. У каждого сыровара своя культура сыроварения, производители держат в секрете рецепты приготовления — дегустаторов ждут новые вкусовые открытия!

Ярмарка крафтового сыра – это настоящий колоритный фестиваль, в рамках которого пройдут обучающие лекции и развивающие мастер-классы. Участников феста ждут увлекательные встречи с сыроварами из Италии, Франции и других стран. Организаторы позаботятся обо всех посетителях, в том числе, о самых юных гостях мероприятия. Для детей и их родителей будут работать детская площадка и контактный зоопарк, а все желающие смогут подкрепиться в фуд-корте.

Вход на мероприятие свободный, а это значит, что посетить его могут абсолютно все! Главная «фишка» фестиваля – сырное казино, которое будет работать вплоть до закрытия ярмарки каждый день. Время работы ярмарки с 11:00 до 21:00.

Источник: дизайн-завод «Флакон»

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