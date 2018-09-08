Московский автосалон приглашает на автограф-сессию игроков «Спартака» на стенде «ЛУКОЙЛа»!

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Денис Глушаков

8 сентября на Московском международном автомобильном салоне, который проходит в Крокус Экспо, на стенде компании «ЛУКОЙЛ», всех любителей футбол ждет уникальная возможность пообщаться, сфотографироваться и получить автографы лидеров футбольного клуба «Спартак», а также принять участие в розыгрыше призов!

Капитан «красно-белых» Денис Глушаков, участник чемпионата мира по футболу 2018 в России Александр Самедов и нападающий команды Зе Луиш встретятся со всеми неравнодушными болельщиками.

Автограф-сессия продлится с 14:30 до 16:30. Приходите за яркими впечатлениями и интересными встречами!

Источник: ММАС

Поделиться:

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Денис Глушаков останется капитаном «Спартака» в новом сезоне

Массимо Каррера

Массимо Каррера — о составе на игру с «Оренбургом»: «Такого сочетания у «Спартака» еще не было»

Артем Дзюба

Артем Дзюба в третий раз за сезон признан лучшим игроком тура РПЛ

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 