Московский автосалон приглашает на автограф-сессию игроков «Спартака» на стенде «ЛУКОЙЛа»!

8 сентября на Московском международном автомобильном салоне, который проходит в Крокус Экспо, на стенде компании «ЛУКОЙЛ», всех любителей футбол ждет уникальная возможность пообщаться, сфотографироваться и получить автографы лидеров футбольного клуба «Спартак», а также принять участие в розыгрыше призов!

Капитан «красно-белых» Денис Глушаков, участник чемпионата мира по футболу 2018 в России Александр Самедов и нападающий команды Зе Луиш встретятся со всеми неравнодушными болельщиками.

Автограф-сессия продлится с 14:30 до 16:30. Приходите за яркими впечатлениями и интересными встречами!

Источник: ММАС

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