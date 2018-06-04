Молодежь Уфы отметит День города на KFC BATTLE FEST

12 июня KFC вместе с жителями Уфы и ее гостями традиционно отметит День города на долгожданном фестивале спорта и музыки KFC BATTLE FEST. Самые талантливые и активные молодые ребята соберутся на территории «Уфа-Арена». Поддержать участников приедут звезды шоу-бизнеса, среди которых и Наставник проекта – популярный хип-хоп исполнитель L’One.

На протяжении многих недель юные футболисты и баскетболисты боролись за выход в полуфинал проекта. Участие в отборочном этапе приняло 1288 команд по футболу и 776 команд по стритболу из 5 городов: Уфы, Сургута, Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени. В их числе 320 футбольных и 196 стритбольных уфимских команд.

Теперь сильнейшим командам предстоит сразиться за путевку в Москву на Суперфинал проекта, где они поборются за главный приз — поездку в Европу от туроператора SUNMAR! Всего в 2018 году участниками Чемпионатов KFC по футболу и стритболу станут более 100.000 человек из 27 городов России и СНГ.

Уже много лет я выступаю в качестве Наставника KFC BATTLE, и мое направление проходит в онлайн-режиме. Фестивали KFC BATTLE FEST – это то место, где я могу видеть горящие глаза тех людей, которые отправили заявки на участие в проекте или только собираются это сделать. И это очень круто, — рассказывает в преддверии события Наставник KFC BATTLE по направлению рэп L’One. — Приглашаю всех вместе с KFC отметить День города на Фестивале в Уфе.

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Программа фестиваля

KFC BATTLE FEST в Уфе — это мощный микс трендовых видов спорта и направлений стрит-культуры. В распоряжении участников — стадион, сцена, воркаут-площадка и интерактивные зоны. В течение всего дня каждый гость может поболеть за команду друзей, пообщаться со звездами, прокачать себя, освоить разные виды спорта и творчества, да и просто весело провести время.

Стадион

В программе фестиваля — региональные финалы Чемпионатов KFC по футболу и стритболу. В турнире примут участие мужские и женские любительские команды из Уфы, Сургута, Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени в возрасте от 14 лет. Тему соревнований продолжает Чемпионат KFC по воркауту, в рамках которого пройдут батлы между спортсменами. Воркаут-зона будет организована при поддержке бренда «Троекурово».

Интерактив

На протяжении всего фестиваля будут работать интерактивные площадки, на которых каждый сможет проявить себя в различных дисциплинах и выиграть призы. Из новинок сезона 2018 на фестивале будут презентованы квест от KFC и сети квестов в реальности «Клаустрофобия», выставка лучших работ конкурса KFC BATTLE: фото и зона знакомств.

Блогеры

Традиционно фестиваль KFC BATTLE FEST объединяет все молодежные тренды. Один из них – блогеры! Любой желающий может получить автографы у своих популярных кумиров, имя которых пока держится в секрете.

Сцена

В яркой шоу-программе на сцене ожидаются выступления черлидеров, массовые флешмобы, битбокс, танцевальные батлы и многое другое! Специальными гостями фестиваля станут певица Клава Кока и победительница «Новой Фабрики Звезд» Гузель Хасанова, а кульминацией мероприятия станет концерт хедлайнера KFC BATTLE FEST Наставника проекта по направлению рэп L’One!

Участвуйте сами и приходите болеть за своих друзей!

Всего в 2018 году участниками Чемпионатов KFC по футболу и стритболу станут более 100 000 человек из 27 городов России и СНГ. Участвуйте сами и приходите болеть за своих друзей!

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