Мисс Россия-2018 получила ключи от Hyundai Solaris

В дилерском центре РОЛЬФ Алтуфьево — официального дилера Hyundai — состоялась торжественная церемония передачи ключей от автомобиля Hyundai Solaris победительнице национального конкурса «Мисс Россия-2018» Юлии Полячихиной.

Я очень рада сегодня получить такой ценный подарок! Hyundai Solaris имеет все необходимые опции и системы для комфортного и безопасного вождения и идеально подходит для начинающих водителей. Кроме того, он радует глаз своим дизайном, что немаловажно для девушки», — отметила Юлия.

Новый Hyundai Solaris был представлен публике в феврале 2017 года. Автомобиль представлен в четырех комплектациях Active, Active Plus, Comfort и Elegance. В стандартное оснащение стартовой комплектации Active модели входят: 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, четыре динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией (VSM), антипробуксовочная система (TCS), система мониторинга давления в шинах (TPMS), система помощи при старте в горку (HAC), регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и другое оборудование.

С момента появления на российском рынке автомобиль успел завоевать звание «бестселлера» марки и признание экспертов. Безопасность нового Solaris отметил известный каскадер Мартин Иванов, который лично испытал его на прочность в краш-тесте. Также в 2017 году модель получила высший балл по итогам краш-теста ARCAP , проводимого журналом «Авторевю».

Источник: Hyundai

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