Международный юношеский турнир КУБОК ŠKODA в шестой раз собирает юных хоккеистов

ŠKODA AUTO Россия в шестой раз собирает юных хоккеистов для участия в турнире КУБОК ŠKODA. В этом году помимо российских команд за звание чемпиона поборются начинающие спортсмены из Чехии, родины бренда ŠKODA. Финальные состязания состоятся с 9 по 14 апреля на арене культурно-развлекательного комплекса «Уралец» в городе Екатеринбург. По традиции, в финальном матче молодых атлетов поддержит президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
На протяжении шести лет ŠKODA AUTO Россия организует собственный юношеский хоккейный турнир. Чемпионат нацелен на продвижение спорта среди молодежи и с 2016 года проходит при поддержке Федерации хоккея России. В 2018 году соревнования получат статус международного состязания – за первенство впервые будут бороться не только российские, но и чешские атлеты.
В этом году финальные игры пройдут в Екатеринбурге на арене культурно-развлекательного комплекса «Уралец». В соревнованиях примут участие команды «Русь» (Москва), «Витязь» (Чехов), «Спартаковец» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск), «Ижсталь» (Ижевск), «Трактор» (Челябинск), «Девон» (Туймазы) и Pisek (Чехия). Чтобы получить возможность сразиться за звание чемпиона турнира КУБОК ŠKODA, спортсмены приняли участие в региональных матчах, по итогам которых определилась восьмерка лучших.
Гостей соревнований в перерывах между матчами ждут хоккейные активности, розыгрыши сувениров и автограф-сессия от Президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка в день финала. Знаменитый хоккеист примет участие в торжественной церемонии закрытия турнира 14 апреля и вручит медали победителям.
Ежегодный юношеский хоккейный турнир КУБОК ŠKODA полностью соответствует олимпийскому формату состязаний. Соревнование дает возможность юниорам показать свое мастерство на профессиональной арене, получить ценный опыт участия в международном чемпионате, пообщаться с легендами российского хоккея и окунуться в атмосферу большого спорта.
ŠKODA имеет долгую и успешную историю поддержки хоккея: с 1992 года марка выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею IIHF, а с 2010 года – официальным спонсором ФХР и партнером Национальной сборной России по хоккею.
Предварительное расписание игр
9 апреля, понедельник
08:30-10:00. Регион Поволжье – Москва/Центр
14:30-16:00. Регион Поволжье – Москва/Центр
16:30-18:00. Трактор – Сибирь
18:30-20:00. Pisek – Спартаковец
10 апреля, вторник
08:30-10:00. Регион Поволжье – Трактор
14:30-16:00. Регион Поволжье – Pisek
16:30-18:00. Москва/Центр – Сибирь
18:30-20:00. Москва/Центр – Спартаковец
11 апреля, среда
08:30-10:00. Трактор – Москва/Центр
14:30-16:00. Спартаковец – Регион Поволжье
16:30-18:00. Сибирь – Регион Поволжье
18:30-20:00. Pisek – Москва/Центр
13 апреля, пятница
08:30-10:00. Игра
15:45-17:15. Игра
17:45-19:15. Полуфинал
19:45-21:15. Полуфинал
14 апреля, суббота
09:00-10:30. Матч за 7-е место
11:00-12:30. Матч за 5-е место
14:00-15:30. Матч за 3-е место
16:00-17:30. Финал
Источник: ŠKODA