Международный хоккейный форум пройдет в Москве в третий раз

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

13 и 14 декабря 2018 года в Москве пройдет третий Международный хоккейный форум (World Hockey Forum/WHF). Он будет посвящен перспективам развития детско-юношеского хоккея, анализу национальных программ подготовки хоккеистов, а также механизмам использования актуальных инструментов маркетинга для популяризации хоккея.

Участники третьего форума обсудят опыт разных стран по поддержке и развитию детско-юношеского хоккея. Кроме того, особое внимание будет уделено актуальному вопросу, неоднократно ранее поднимаемому на WHF: обеспечению баланса между профессиональной спортивной подготовкой и образованием юных хоккеистов. Такой подход позволит им сохранять интерес к знаниям, занятиям спортом и здоровому образу жизни даже после завершения спортивной карьеры.

Отдельная панель на форуме впервые будет отведена вопросам маркетинга и продвижения в широком понимании. Что такое «успешные хоккейные бренды», как создать благоприятную конкурентную среду для них, как привлечь дополнительные спонсорские и рекламные инвестиции? Лучшие эксперты поделятся своими соображениями на этот счет, основываясь на примерах самых удачных мировых кейсов.

В рамках практической части форума Федерацией хоккея России (ФХР) будет организован специальный тренерский семинар, а известные спортсмены проведут мастер-классы для юных хоккеистов.

За два года работы World Hockey Forum стал самым важным и ожидаемым событием для профессионального хоккейного сообщества. Так, только в прошлом году в нем приняли участие свыше 500 делегатов из 21 страны, а освещали событие более 200 представителей СМИ.

Постоянные резиденты форума — выдающиеся тренеры, представители хоккейных федераций и клубов, легенды мирового хоккея. Среди них – Владимир Юрзинов, Игорь Ларионов, Алексей Морозов, Яри Курри, Теему Селянне, Том Ренни, Петер Бржиза, Франц Райндл, Томас Ву и многие другие.

Ежегодно WHF открывают председатель Правления ФХР Аркадий Ротенберг, президент IIHF Рене Фазель, министр спорта РФ Павел Колобков и президент ФХР Владислав Третьяк.

«Эта важная дискуссионная площадка определяет повестку на предстоящий хоккейный год и задает тон профессиональному разговору между спортивными функционерами, тренерами, спортсменами, экспертами и бизнесменами. Только такой конструктивный подход способен обеспечить гармоничное, всестороннее развитие хоккея в непростых условиях современной конкурентной среды», — говорит Рене Фазель в своем обращении к участникам предстоящего форума.

Источник: WHF-2018

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