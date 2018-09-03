Медаль за город Будапешт. Российские пилоты завоевали награду на знаменитой трассе Хунгароринг

В Будапеште, столице Венгрии, любят шутить: «В нашем городе три времени года: Рождество, автогонки и все остальное». Смысл реально отражается в тарифах за проживание и некоторых других услугах. Так вот, в 1986 году трасса Хунгароринг стала первой в истории Восточной Европы. Тогда она поразила всех за то, что там совершенно невозможно совершать обгон. Скорее он удается в гонках кузовных машин: с открытыми колесами здесь рисковать опасно. Впрочем, в программе есть разные трассы: нужно уметь преодолеть любую. Восьмой этап сезона 2018 года серии гонок в кузовном классе Blancpain GT и, соответственно, предпоследний в рамках серии Sprint, российской команде удался. Денис Булатов из команды SMP Racing стал третьим, а Владимир Атоев и Алексей Корнеев вошли в топ-10.

Выступали наши пилоты традиционно на Mercedes AMG GT3, это плод совместной работы с английской командой McLaren, которая является одной из культовых в «Формуле-1». А вот условия подвели. Календарная осень уже вступила в свои права, и тут пошел дождь и закончился аккурат к началу. И возникла проблема: как «обуть» автомобили»? Либо в слик на сухую погоду, либо в «мокрый» вариант. Но ни то, ни другое решение не были, прямо скажем, идеальными.

Партнер Дениса Булатова Николя Жамон завершил квалификацию на втором месте. Это лучший результат для экипажа за сезон. Он и стартовал первым, передав Денису Машину на пист-стопе на той же позиции.

Гонка началась на подсыхающей трассе, но все выбрали слики, — вспоминает Денис. — На старте случилась небольшая неразбериха, и этим воспользовался экипаж на Lamborghini, в тот момент они смогли оторваться. Что касается нас, то темп был хороший, после пит-стопов мы начали доставать экипаж на итальянской машине, а вот меня стал догонять соперник, итальянец Марчелло на автомобиле Mercedes, за два круга до финиша он все таки меня обогнал. В целом, конечно, для нас гонка прошла хорошо».

Молодой пилот команды Владимир Атоев прокомментировал свое выступление так:

Я выиграл седьмую клеточку на стартовом поле. Это неплохо. Но перед гонкой пошел дождь, к старту трасса стала подсыхать, и мы решили ехать на «сухом варианте», сликах . Пытаюсь вспомнить, но на автомобиле категории GT вроде никогда и не ездил по мокрой трассе. Поначалу на этих сликах было очень тяжело контролировать машину, но я довольно быстро приноровился к условиям и снова стал конкурировать с соперниками. Да, нельзя забывать, что команда наших механиков SMP Racing провела замечательный пит-стоп благодаря которому, в том числе, так нам удалось финишировать восьмыми в абсолюте и третьими в нашем классе».

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1