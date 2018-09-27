«Матч ТВ» запускает проект о детском футболе в России

30 сентября в 12:50 в эфир телеканала «Матч ТВ» выйдет премьерный выпуск проекта «С чего начинается футбол», посвященный детскому футболу в России. Съемки программы прошли в российских и европейских академиях, своим мнением о проблеме поделились игроки национальной сборной и известные тренеры. Премьерный выпуск будет посвящен знаменитой академии имени Юрия Коноплева – месте, где ковались футбольные таланты Алана Дзагоева и Романа Зобнина.

В фокусе программы о детском футболе собран весь комплекс злободневных вопросов, касающихся состояния инфраструктуры, степени популярности футбола у детей, проблемах финансирования и целого ряда других. Документальный цикл состоит из 4 выпусков по 24 минуты. Зрителей ждут интервью с детскими тренерами, с воспитанниками футбольных академий, с игроками сборной, которые поделятся подробностями собственного пути в большой футбол. Съемочная группа посетила не только многие российские академии от самых передовых при клубах РПЛ до «колоритных» региональных, но и сравнила состояние дел отечественного детского футбола с положением в европейских академиях.

Развитие детского спорта считается одной из первоочередных по важности задач, так как закладывает базу роста достижений в любом виде спорта и выступает показателем его популярности. После каждого крупного футбольного турнира в ходе обсуждения его итогов и дискуссий, как правило, затрагивается проблема подготовки молодых спортсменов.

«С чего начинается футбол» — это цикл программ о детских футбольных академиях. Съемки первого выпуска документального фильма состоялись с одной из самых известных академий имени Юрия Коноплева. Она была основана только в начале столетия, но уже подарила премьер-лиге десятки воспитанников. Трое из них Кутепов, Зобнин и Дзагоев выступили в составе сборной на чемпионате мира — 2018.

Авторы программы Филипп Кудрявцев и Александр Пойда постарались найти ответы на вопросы, как живет популярная футбольная школа в пригороде Тольятти без взрослой команды и богатых спонсоров, на что приходится идти детям, их родителям и тренерам ради мечты сделать профессиональную карьеру, и при каких условиях она может сложиться успешно. Свое авторитетное мнение в программе высказали главный тренер академии Игорь Кечаев, тренер Андрей Коноплев — сын Юрия Коноплева, Игорь Осинькин, который привел в академию юного Алана Дзагоева, тренер Романа Зобнина Сергей Белоусов, другие действующие и бывшие тренеры академии, ее звёздные воспитанники Роман Зобнин и Алан Дзагоев, учащиеся и их родители, специалисты и селекционеры. Академия была в кризисе, но постепенно ситуация улучшается. Областные власти выделяют средства, укрепляется сотрудничество с ФК «Крылья Советов».

Телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР подводит итоги августа

Руководство центра подготовки футболистов сейчас ищет спонсоров для взрослой команды. В целом инфраструктура действует, но многим объектам требуется косметический ремонт. После массового ухода тренеров, который случился несколько лет назад, в академию пришли работать молодые специалисты. Они поддерживают и обновляют наработанные годами методики тренировок. Бренд академии футбола имени Юрия Коноплева работает, и со всей страны сюда едут дети учиться футболу. Процесс отбора кандидатов, просмотр, тренерский совет и другие подробности становления футболистов в академии, которой гордится вся Россия, зрители «Матч ТВ» увидят в премьерном выпуске документального цикла «С чего начинается футбол» 30 сентября в 12:50.

Второй выпуск будет посвящен воспитанникам школы Чертаново. Съемочная группа «Матч ТВ» провела несколько дней с юными футболистами на международном турнире в Мадриде. Авторы документального цикла побывали также в Сибири, откуда родом Роман Зобнин, Александр Головин, Андрей Ещенко и Владимир Гранат, и проверили, как складывается обстановка в местных футбольных школах, где растят будущих звезд отечественного футбола – этой теме будет посвящен третий выпуск. Четвертый выпуск о детском футболе в Северной Осетии, где делали свои первые шаги в футболе Алан Дзагоев, Спартак Гогниев, Ибрагим Цаллагов и Владимир Габулов.

Источник: «Матч ТВ»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею