МАТЧ ПРЕМЬЕР покажет игры сборной России с командами Швеции и Турции в Лиге наций УЕФА

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Прямые трансляции матчей Россия — Швеция (11 октября) и Россия – Турция (14 октября) в Лиге наций УЕФА будут доступны на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также бесплатно на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложение «Матч! Клуб».

Матч Лиги наций УЕФА 2018-2019 Россия – Швеция пройдет 11 октября на стадионе «Калининград». Начало прямой трансляции в 22:35. Комментировать встречу будут Юрий Розанов и Сергей Кривохарченко. В 22:00 начнет свою работу студия МАТЧ ПРЕМЬЕР, где ведущий Дмитрий Дерунец обсудит предстоящий матч с экспертами Борисом Игнатьевым и Александром Бородюком. После матча студия продолжит свою работу.

Матч на стадионе «Фишт» в Сочи между сборными России и Турции состоится 14 октября. Прямая трансляция стартует в 18:50. Комментировать будут Денис Казанский и Роман Трушечкин. В 18:00 в прямой эфир на «Матч ТВ» выйдет программа «Все на футбол!» где ведущий Георгий Черданцев обсудит с гостями предстоящую встречу. После игры в 21:00 студия продолжит свою работу сразу на двух каналах: «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

На следующий день после встречи Россия – Швеция, 12 октября «Матч ТВ» покажет специальный репортаж «Россия – Швеция. Live», в котором зрители увидят самые интересные подробности всего, что осталось за кадром камер прямой трансляции.

Источник: matchtv.ru
Фото: Global Look Press

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