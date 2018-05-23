Матч наоборот: сборная России увидела, как играют те, кто ее критикует

В рамках финала проекта «Кубок вкуса-2018» состоялся уникальный матч: на поле вышли ведущие спортивные журналисты и блогеры, а игроки сборной России заняли кресла комментаторов.

18 мая на базе сборной России в Новогорске состоялся исключительный и единственный в своем роде матч. В этот день футболисты сборной России поменялись местами с комментаторами и блогерами, которые так часто критиковали их ранее. Андрей Лунев, Далер Кузяев, Федор Кудряшов и Александр Ерохин в режиме реального времени прокомментировали игру вышедших на поле спортивных журналистов, телеведущих и блогеров.

Футболисты сборной России поменяются местами с журналистами

Игроки разбились на две команды – «Спартак» с комментаторами «Матч ТВ» Нобелем Арустамяном и Константином Геничем, а также автором и ведущим «Картавого футбола» Никитой Ковальчуком в основе, и «Метеор», за которую сыграли: главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин, телеведущий и посол ЧМ-2018 Евгений Савин и главный фифер России FC Kefir. Все они в той или иной степени находились на острие атаки, демонстрируя свои игровые навыки, и в итоге не разочаровали футболистов сборной, вдоволь насладившихся обратной стороной любимой игры. Посмотреть целиком матч наоборот и прочувствовать вкус футбола на все 100% можно на YouTube!

«Вынос, еще вынос. Типичная игра РФПЛ!» Игроки сборной России попробовали себя в роли комментаторов

Помимо матча на завершающем мероприятии прошло торжественное награждение победителей проекта «Кубок вкуса-2018», которые выиграли призы своей мечты благодаря активному участию и невероятной любви к футболу! Счастливые победители проекта получили шанс опробовать свои силы в матче 5х5 со сборной, сделать селфи с любимыми футболистами, попасть на закрытую тренировку и забить серию пенальти Андрею Луневу.

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