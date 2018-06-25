Лучшая защита для тех, кто живет футболом: новая лимитированная коллекция Rexona

Rexona приготовила лимитированную коллекцию мужских дезодорантов Rexona Men Champions для подлинных любителей футбола. Активная формула средств обеспечит надежную защиту даже в самые напряженные и жаркие моменты матчей. В линейку вошли 3 вида антиперспиранта– аэрозоль, шариковый и карандаш.

Каждый болельщик сможет выбрать свой Champions: упаковки выполнены в оригинальных дизайнах — с цветами на красном фоне или стилизованными орлами на синем фоне. Не оставит равнодушным и пробуждающий, притягательный аромат Champions. Свежесть цитруса, ананаса и мяты в сочетании с легкой лавандой и мужественным кедром отлично подчеркнет страстную натуру настоящего болельщика.

Но и это еще не все! Rexona совместно с российским спортивным каналом Матч ТВ запускает платформу, созданную специально для фанатов футбола. Здесь можно будет выиграть доступ к бесплатному просмотру матчей, которые не показывают в эфире, возможность лично попасть на самые крутые матчи РФПЛ и даже получить эксклюзивную профессиональную тренировку с футболистами.

Источник: Rexona

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