«Лига Ставок» стала титульным партнером Любительской женской футбольной лиги

25 сентября состоялось официальное закрытие летнего сезона и дан старт осеннему сезону Любительской женской футбольной лиги «Пантеон». На торжественной церемонии гостям и участникам соревнований был представлен новый титульный партнер турнира — букмекерская компания «Лига Ставок».

На мероприятии прошло награждение победителей и призеров летней части лиги и проведена жеребьевка среди команд-участниц осеннего сезона «Лига Ставок — Кубка Москвы по женскому футболу». Кульминацией вечера стал конкурс «Краса футбола — 2017». Почетное звание завоевала представительница ЖФК «МедВедь» Елена Бурулуцкая. Футбольный праздник украсили выступления известных поп-исполнителей Авраама Руссо, Кати Лель, Юлии Михальчик и других.

В рамках нового сотрудничества БК «Лига Ставок» планирует реализацию совместных проектов, направленных на популяризацию женского футбола, повышение зрелищности матчей Любительской женской футбольной лиги и воспитание спортивных ценностей у подрастающего поколения.

Любительская Женская Футбольная Лига «Пантеон» создана «Городским центром развития и карьеры», издательством «Спорт-Экспресс» при поддержке Московской федерации футбола и Российской Футбольной Премьер-Лиги. Участники Лиги — 600 девушек, которые активно занимаются спортом, творчеством и социальным волонтерством.

В ЛЖФЛ «Пантеон» представлено 20 команд из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Тулы. За последние два с половиной года лигой организованно восемь крупных спортивных соревнований, а также 115 социально-благотворительных мероприятий и акций. Отметим, что новый сезон стартует 1 октября матчами на московском стадионе «Красная Пресня».

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