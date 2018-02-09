«Лига Ставок» — генеральный партнер Дома спорта на Зимних Олимпийских играх-2018!

Фонд поддержки олимпийцев и букмекерская компания «Лига Ставок» приглашают болельщиков всего мира в «Дом Спорта» — эпицентр общения и ярких встреч на Зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Торжественная церемония открытия «Дома Спорта» состоялась в городе Каннын.

«Дом Спорта» открыт для всех болельщиков, несмотря на национальную принадлежность. Каждый желающий может встретиться с легендарными олимпийцами, узнать историю зимних видов спорта и почувствовать себя частью спортивного события планетарного уровня. Это интернациональная площадка, главная цель которой — поддержка и развитие духа дружбы, честной борьбы и уважения к сопернику.

Специально для гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа, призванная подчеркнуть национальную культуру и широту русской души: показ фильмов на спортивную тематику, интерактивные выставки, конкурсы прогнозов, дегустация традиционных русских блюд, а также развлекательные турниры на Кубок «Лига Ставок».

БК «Лига Ставок» — первая российская букмекерская компания, обозначившая свою активную позицию в масштабной поддержке олимпийского движения России. С 2017 года БК «Лига Ставок» выступает в статусе эксклюзивной букмекерской компании сборной России по хоккею, а также является лауреатом национальной премии доверия потребителей «Народная Марка».

Специально для активных болельщиков «Дома Спорта» БК «Лига Ставок» приготовила эксклюзивную линию с коэффициентами на олимпийские события, а также прогнозы на исходы поединков от «Лиги спортивных знатоков» под руководством обладателя полной коллекции наград легендарного клуба «Что? Где? Когда?» Бориса Левина. Участники «Лиги знатоков» – популярные спортивные ведущие Евгений Савин, Роман Нагучев, Мария Орзул, а также Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова!

«Мы очень гордимся тем, что нам выпала честь стать частью олимпийской семьи, — поделился Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский. – Двери «Дома Спорта» открыты для всех, кто хочет познакомиться с историей российского спорта, почувствовать то самое русское гостеприимство, о котором знает весь мир. Давайте вместе болеть за наших ребят, которые несмотря ни на что приняли историческое решение защищать честь своей страны. Мы вместе»!

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