Лера Кудрявцева стала амбассадором «Бесценной Лиги»

Во время матча «Спартак» — «Северсталь» (3:4) состоялась очередная встреча медиа-клуба «Бесценных любителей хоккея» Mastercard и КХЛ. На ней произошло сразу два знаменательных события. Амбассадором «Бесценной Лиги» стала известная телеведущая Лера Кудрявцева, кроме того, у традиции теперь есть свой талисман, который также был представлен гостям.

Истории болельщиков – это очень часто и семейные истории. Истории о том, как любовь к команде передается из поколения в поколение. В этом сезоне компанией Мастеркард было принято решение, что у традиции «Бесценная Лига» должен быть свой амбассадор. Эту миссию доверили человеку, который действительно искренне болеет хоккеем и в то же время хорошо известен в мире шоу-бизнеса, у которого есть личная история, связывающая его с игрой. Амбассадором «Бесценной Лиги» стала известная телеведущая Лера Кудрявцева, супруга нападающего «Салавата Юлаева» Игоря Макарова.

Мне хочется, чтобы и женская половина приобщалась к потрясающему зрелищу. То, что меня выбрали амбассадором «Бесценной Лиги», — здорово.

«Я действительно имею отношение к игре, — сказала Лера Кудрявцева. — Папа с детства приучал меня смотреть хоккей, супруг – игрок «Салавата Юлаева», кроме того, я и сама выходила на лед в одной из любительских команд. Одним словом, хочется объединять людей, делать так, чтобы мы все вместе наслаждались игрой, получали бесценные эмоции от просмотра хоккея, который, как я считаю, гораздо круче, чем футбол».

У каждого клуба Континентальной Хоккейной Лиги есть свой герой или даже герои, которые являются неотъемлемым символом клуба. Создатели Талисмана «Бесценной Лиги» объединили важный элемент хоккея с образом пары – игрока и болельщицы и получили прототип для создания героев: шайбу. Точнее – пару шайб! Талисман символизирует игрока и болельщицу «Бесценной Лиги». Вместе герои представляют собой неразрывное целое и олицетворяют крепкую связь между игроками и теми, кто поддерживает их на трибунах. Таким образом подчеркнут особенный вклад болельщиков в игру.

Новые герои будут сопровождать знаковые события «Бесценной Лиги»: присутствовать на церемониях награждения Бесценных Игроков и Болельщиков, участвовать в мероприятиях традиции. Пока у них еще нет имен и, вполне возможно, компания Мастеркард обратится за помощью к болельщикам.

Еще одной традицией подобных встреч стало приглашение на них действующих хоккеистов. В декабре на одном из матчей чемпионата КХЛ к болельщикам и журналистам приходил игрок ЦСКА Михаил Науменков. На сей раз в ложу пригласили нападающего «Спартака» Евгения Орлова: «Благодаря «Бесценной Лиге» мы, хоккеисты, теперь знаем гораздо больше о наших болельщиках. Традиция позволяет игрокам разделять бесценные моменты и эмоции победы с самыми активными поклонниками игры. При этом сегодня у болельщиков Лиги особенный день, ведь у них появился свой Талисман. Это здорово и, как я понимаю, впервые».

Талисман в виде шайбы – отличная история. При этом классно, что это сразу два героя, которые представляют собой игрока, и болельщицу, символизируя крепкую связь между игроками и теми, кто постоянно поддерживают их на трибунах

Присоединиться к «Бесценной Лиге» и получить возможность стать ее лидером можно в любой момент. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store.

Источник: mastercard.khl.ru

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