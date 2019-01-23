Круглый стол «Бундеслига: взгляд извне»

В пятницу, 25 января, в бизнес-школе RMA пройдет круглый стол по итогам стажировки «Опыт Бундеслиги: коммерческие и маркетинговые стратегии футбольных клубов», прошедшей в декабре 2018 года.

Во время поездки студенты факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» и его партнеры изучили пять клубов Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд), «Шальке 04» (Гельзенкирхен), «Боруссия» (Менхенгладбах), «Байер» (Леверкузен), «Фортуна» (Дюссельдорф).

Во время круглого стола проанализируем маркетинговые стратегии перечисленных клубов и дадим экспертную оценку, как этот опыт можно применить для российского футбольного рынка.

К участию в круглом столе приглашаются маркетологи футбольных клубов (работа со спонсорами и болельщиками, мерчендайзинг, билетная стратегия), ивент-менеджеры, а также все желающие.

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Где: учебный центр RMA (улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 12, центр Artplay, метро «Курская», «Чкаловская»). 4-й этаж.

Когда: 25 января, пятница. Начало в 19.00.

Спикеры:

На круглом столе выступит участвовавший в стажировке менеджмент ФК «Спартак» (Москва): Павел Швец (директор по маркетингу), Анна Шебалкина (руководитель отдела по организации мероприятий на «Открытие-Арене»), Кирилл Корсун (директор по продажам), а также студенты и выпускники факультета «Менеджмент в игровых видах спорта».

О стажировке:

С 9 по 16 декабря 2018 года в пяти городах земли Северный Рейн-Вестфалия прошла стажировка «Опыт Бундеслиги: коммерческие и маркетинговые стратегии футбольных клубов». Ее участники узнали, как функционирует бизнес дортмундской «Боруссии», одного из самых титулованных и финансово мощных клубов Германии, входящего в число обладателей Кубка Чемпионов и являющегося обладателем нескольких национальных рекордов посещаемости домашней арены и количеству проданных сезонных абонементов.

Кроме того, в программе стажировки значилось подробное знакомство с менеджментом «Шальке 04» и посещение матча гельзенкирхенского клуба с московским «Локомотивом» в Лиге Чемпионов. Не менее интересными и познавательными были визиты в менхенгладбахскую «Боруссию» и леверкузенский «Байер», также давно и прочно входящие в элиту немецкого футбола, и «Фортуну» из Дюссельдорфа, в нынешнем сезоне вернувшуюся в нее после длительного пребывания во второй Бундеслиге.

Дело рур каждого. Почему Дортмунд и Гельзенкирхен так ненавидят друг друга

Источник: RMA

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