Ковальчук поддержал участников Международного детского хоккейного турнира EuroChem Cup-2018

Легендарный российский хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук, выступающий за команду СКА, поддержал участников соревнований на кубок Минерально-химической компании «ЕвроХим». Спортсмен адресовал свое напутствие всем юным участникам и их родителям.

«Приветствую участников весеннего международного турнира в Новомосковске и их родителей! Желаю вам получить как можно больше удовольствия от игры. Этим турниром, как я понимаю, завершится ваш нынешний хоккейный сезон. Пусть он станет ярким событием в вашей спортивной жизни и оставит самые лучшие воспоминания. Чтобы вам было чем гордиться летом и с нетерпением ждать следующего сезона. Ведь хоккея никогда не бывает много!», — заявил Илья Ковальчук.

Ранее хоккеист Александр Овечкин встретился с ребятами из команды «Олбани Кэпиталз», которые впервые выступят на EuroChem Cup в этом году, и пожелал им успешного дебюта на российском льду.

Вратарь финской сборной Микко Коскинен также дал напутствие перед важным турниром юным спортсменам из команды ««Эспоо Блюз», пожелав хоккеистам верить в свои силы и набираться опыта.

Международный хоккейный турнир EuroChem Cup – 2018 пройдет в городе Новомосковск Тульской области. За семь лет своего существования состязание снискало славу «детского чемпионата мира по хоккею». В 2018 году на лед выйдут команды из 8 стран, среди которых Россия, Финляндия, Эстония, Германия, Швейцария, Бельгия, Литва и США.

Еженедельник «Футбол. Хоккей» является информационным партнером турнира. Более подробную информацию о турнире можно получить на сайте eurochemhockey.com.

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