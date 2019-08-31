Константин Терещенко пятый в Сильверстоуне. На этапе Серии Ле-Ман лучший из экипажей Panis Barthez Competition финишировал на 5-й позиции или на 4-й?

В этот уикенд домом 4-х часовой европейской серии Ле-Ман стал легендарный Сильверстоун. Автодром, построенный во время Второй мировой войны в деревеньке, расположенной меньше чем в 100 километрах от Лондона, место в автоспорте намоленное. Когда-то здесь заезжали в ангары устрашающего вида бомбардировщики, а последние лет 70 пугают высочайшими скоростями зрителей гонщики.

Для участников ELMS это уже четвертый этап в сезоне. Напомним, что соревнования проходят в трех категория: LMP2, LMP3 и LMGTE. Самая высокая конкуренция в LMP2 (для прототипов с одинаковыми моторами Gibson V8 мощностью около 600 сил).

Коварность трассы, известной любому поклоннику мотоспорта, первым испытал на себе британец Джек Манчестер из Carlin. Его Dallara под номером 45 во время свободных заездов вылетела с трассы и на всем ходу врезалась в оградительные конструкции. Пилот был доставлен в местную больницу, носящую имя Джона Рэдклиффа, где было проведено доскональное обследование пострадавшего. К счастью, обошлось без относительно серьезных последствий. Пара сломанных ребер не позволили Джеку принять участие в субботней гонке (его место в экипаже занял Харрисон Ньюи), а его полное восстановление займет примерно месяц, но если вспомнить, как страшно выглядела его авария, то гонщик несомненно легко отделался и должен быть благодарен богам автоспорта за такой исход.

Лучшее время во время квалификации показал Бен Хэнли из DragonSpeed – 1:41.795, который и стартовал первым

Если во время квалификационных заездов светило ласковое солнце, то погодные условия во время проведения самой гонки заставили команды поломать голову над стртегией в Сильверстоуне. Серьезное влияние на ход гонки оказали и 2 серьезные аварии в середине заезда, после которых на трассе появлялись машины безопасности, что не способствовало накалу борьбы.

В первой и самой заметной аварии заезда автомобиль №24 из Панис-Бартез разнес в пух и прах переднюю часть Ligier JS P3 (№3), за рулем которого находился Майк Гауша. «Медики осмотрели Майка и подозревают у него перелом ребра. Других травм у пилота нет. Он был отправлен в больницу для более детального обследования» — говорится в официальном заявлении команды United Autosports, за которую выступает Гауша.

Победу в гонке в итоге праздновал экипаж Idec Sport (№28), которая стала для команды первой в истории в европейской серии Ле-Ман. Один из пилотов-победителей Рохас Мемо после матча признавался, что не удивлен таким результатом.

Мы боролись за первое место на подиуме с прошлого года, так что результат должен был прийти. Вся команда провела гонку безупречно, это наша общая победа. Горжусь, что являюсь частью такой команды. Сегодня были сложные моменты, но мы смогли их преодолеть»

Вторым финишную черту пересек автомобиль G-Drive Racing, среди членов экипажа которого есть россиянин Роман Русинов. Третьим — №39 от Graff Racing. На четвертом месте — DragonSpeed (№21). А пятым финишировал Константин Терещенко на уже упомянутом болиде (№24) команды Панис – Бартез. Том самом, что выбил с трассы автомобиль Майка Гауши. Большую часть заезда экипаж Терещенко шел на 2-м месте, но по вполне понятным причинам не смог в итоге приехать в призах.

Но это информация, актуальная на момент конца гонки. Претензии могут быть к финишировавшему третьим экипажу Graff, который может быть обвинен в нарушении правил рестарта со всеми сопутствующими последствиями.

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

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