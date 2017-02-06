Компания «Хендэ Мотор СНГ» представила новый Hyundai Solaris

Второе поколение самой успешной модели бренда на российском рынке предлагает покупателям современный дизайн, эффективные двигатели и усовершенствован ные ездовые характеристики.

Каждая деталь новой модели тщательно продумана и создана для обеспечения комфорта и безопасности водителя и пассажиров, а новые эффективные двигатели доставят истинное удовольствие от вождения.

На российском рынке автомобиль представлен с двумя новыми бензиновыми силовыми агрегатами Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно, комплектующимися шестиступенчатым и механической и автоматической коробками переключения передач. Все двигатели модернизированы и отличаются улучшенными динамическими характеристиками , а также соответствуют экологическим нормам стандарта Euro-5.

Новый Solaris доставит настоящее удовольствие от поездки. В этом заслуга двойной системы изменения фаз газораспределени я, обеспечивающей экономичный расход топлива и стабильную динамику. Новый Solaris демонстрирует высокую эффективность как на трассе, так и в городских условиях. Шестиступенчатая коробка передач позволяет достичь плавности хода и оптимальной отдачи.

За шесть лет продаж модели в России Hyundai Solaris занял ведущую позицию на рынке. Всего за весь период было реализовано более 640 тысяч автомобилей. В 2016 году Solaris стал абсолютным лидером продаж с результатом в 90 380 единиц. Модель получила признание не только у автомобилистов, но и у экспертов отрасли — Solaris не раз был отмечен наградами авторитетных премий и конкурсов, среди которых

«Золотой клаксон 2010», «Лучший бренд EFFIE 2011», «Гран‑при «За рулем» 2012», «Лучшее авто по версии Рунета» в 2012 и 2014 годах, «Автомобиль года» в 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. Новый Hyundai Solaris — модель, созданная в ответ на признание российских потребителей, усовершенствован ная с учетом их пожеланий.

Фото: «Хендэ Мотор СНГ»