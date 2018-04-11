Компания Vivo официально представила смартфон V9 в России

Компания Vivo представляет новый смартфон V9 с дисплеем FullView, который занимает 90 процентов площади фронтальной поверхности, и интеллектуальными функциями для создания идеальных снимков. Vivo V9 выделяется стильным и изящным дизайном, а встроенные технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволяют не только делать идеальные фотографии, но и наслаждаться результатом на великолепном экране.

Смартфон оснащен функциями искусственного интеллекта (ИИ) и экраном FullView, предоставляя пользователям впечатляющие возможности мобильной фотографии

Дисплей FullView — развлечения без ограничений

Vivo V9 имеет такой же компактный корпус, как и обычный смартфон с экраном 5,5 дюймов, и так же удобно лежит в руке. При этом новинка отличается превосходным дисплеем с диагональю 6,3 дюйма. Соотношение сторон экрана у Vivo V9 составляет 19:9, что позволяет увеличить его размер на 5,2 процента по сравнению с устройствами предыдущего поколения V7+. Ширина рамок вокруг экрана уменьшена на 19 процентов и составляет 1,75 мм. Чтобы довести дизайн смартфона до совершенства, каждую линию изогнутой передней панели оптимизировали с учетом эргономики. Каждая деталь тщательно проработана, чтобы смартфон было комфортно держать в руке.

Искусственный интеллект для идеальных снимков

Новые интеллектуальные функции демонстрируют стремление компании Vivo к тому, чтобы показать все возможности «умной» мобильной фотографии с помощью высококачественной 24 Мп фронтальной и 16 Мп+5 Мп двойной основной камеры. Базируясь на фундаментальных исследованиях, мощном программном обеспечении и практиках машинного обучения, Vivo применяет технологии и для того, чтобы помочь пользователям получать превосходные снимки, в полной мере отражающие естественную красоту окружающего мира.

Функция AI FaceBeauty определяет возраст, пол, цвет и фактуру кожи человека и окружающее освещение. Для настройки ИИ использовалась обширная база данных, содержащая более миллиона изображений с лицами людей из разных стран мира. Благодаря этому функция AI FaceBeauty осуществляет необходимую настройку и применяет алгоритм для получения идеальных снимков. По мере использования встроенная система искусственного интеллекта обучается и запоминает ваши настройки, чтобы автоматически создавать идеальные снимки каждый раз в соответствии с вашими предпочтениями.

Новая функция AI SelfieLighting позволяет получать художественные фотографии в любом месте в любое время и без специального оборудования. Реализованный в смартфоне V9 алгоритм ИИ преобразует очертания человеческого лица из двумерного изображения в трехмерную модель, чтобы достоверно передать световые акценты.

Двойная камера с разрешениями 16 Мп и 5 Мп позволяет получать потрясающие снимки с эффектом боке, которые ничем не уступают фотографиям, сделанным на DSLR-камеры. Алгоритм AI Bokeh оптимизирован с помощью машинного обученияи с высокой точностью определяет главный объект съемки, гарантируя выбор наилучших параметров фокусировки для фотографии.

Оптимальная производительность благодаря искусственному интеллекту

Встроенная в V9 система ИИ гарантирует максимально эффективную работу мобильного устройства и экономное расходование заряда аккумулятора благодаря функции AI SmartEngine. Запоминая характерные особенности и параметры использования, AI SmartEngine выполняет перераспределение вычислительных ресурсов и хранилища данных для оптимальной производительности. Это не только гарантирует бесперебойную работу и экономию заряда батареи: запоминая ваши привычки, функция AISmartEngine учится точно предугадывать ваши последующие действия и на 20 % быстрее запускает любимые приложения.

Развлечения и аппаратное обеспечение

Обновленный игровой режим позволяет сфокусироваться на игре и предоставляет пользователям возможность блокировать все сообщения, звонки и уведомления во время игры. Пользователи также могут задать режим отображения звонков только от определенных собеседников из списка контактов. Благодаря новой функции «картинка в картинке» отвечать на важные сообщения можно, не выходя из игры. Смартфон Vivo V9 работает на новой операционной системе Android 8.1. Он оснащен восьмиядерным процессором QualcommSnapdragon 626 и комплектуется 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутренней памяти.

Ценообразование и доступность

Смартфон Vivo V9 будет доступен в двух цветовых решениях: перламутрово-черный и золотистый. Стоимость смартфона составит 23 990 рублей. Смартфоны можно приобрести в торговых сетях официальных партнеров. Продажи VivoV9 стартуют 14 апреля, при приобретении смартфона в официальных сетях продаж покупатели получают в подарок современный фитнес-трекер. Акция действительна до тех пор, пока подарки есть в наличии.

Vivo — молодой глобальный бренд, специализирующийся на создании смартфонов с безупречным качеством звука и превосходными камерами с помощью современных технологий. Vivo производит стильные смартфоны и делает передовые технологии доступными для людей по всему миру. Сегодня у компании двести миллионов пользователей, что делает Vivo одним из самых популярных брендов в мире. Как официальный спонсор чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Vivo верит в важность поощрения молодых людей в стремлении к самовыражению и активному образу жизни.

Источник: Vivo.com

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1