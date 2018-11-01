Компания «Смарт» предлагает футбольные сувениры и хоккейные наклейки

ООО «Смарт» работает на российском рынке 15 лет и является многолетним членом Национальной Ассоциации Игрушечников России (НАИР) и Ассоциации Предприятий Индустрии Детских Товаров (АИДТ).

Компания является дистрибьютором в России сильнейших мировых производителей игр/игрушек/сувенирных товаров, таких как: Panini, HTI, Educa, Splash toys, Jakos, Play Land

Так же впечатляет лицензионный портфель компании — на сегодняшний день у ООО «Смарт» есть лицензии ФК Спартак, РПФЛ, FIFA, КХЛ, НХЛ и т.д.

Основное направление деятельности – импорт и последующая дистрибуция в крупные федеральные сети игр, игрушек, сувениров, лицензионной и печатной продукции.

ООО «Смарт» входит в ТОП 10 компаний в своей категории и имеет прямые контракты практически со всеми федеральными сетями и другими крупными розничными клиентами.

В последнее время большую долю в работе компании занимают консолидированные продажи. То есть компания занимается консолидированными поставками в федеральные сети товара сторонних поставщиков.

К чемпионату мира по футболу ООО «Смарт» выпустила оригинальные сувениры – трехмерные паззлы всех стадионов турнира. Простые, но эффектные, они вызывают большой интерес даже у профессионалов.

Последний горячий хит компании – коллекционные наклейки Panini по лицензии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, ставшие неотъемлемым атрибутом мундиаля.

ООО «Смарт» постоянно участвует в международных и российских специализированных выставках и конференциях. Имеет опыт продвижения на российский рынок брендов и обладает правами на популярные мировые лицензии.

Фото: ООО «Смарт»

Источники: ООО «Смарт»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею