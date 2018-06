Компания Hyundai Motor передала автомобили для чемпионата мира-2018

Компания Hyundai Motor предоставила 530 автомобилей для использования во время чемпионата мира-2018 в России. Знаменательная церемония передачи, ставшая символом долгосрочного партнерства Hyundai Motor и FIFA, состоялась на московском стадионе «Лужники» 31 мая, в преддверии крупнейшего мирового спортивного события, объединяющего поклонников футбола со всего мира. 14 июня состоится открытие чемпионата, где команды из 32 стран поборются за место в престижном финале, который пройдет 15 июля.

Транспортное обслуживание – это важная часть организации и проведения мероприятия такого масштаба. Как официальный автомобильный партнер FIFA, компания Hyundai Motor передала 530 автомобилей, включая такие модели, как Santa Fe, Tucson и H-1 для нужд сборных, арбитров, официальных лиц и организаторов во время международного турнира.

«Мы гордимся тем, что вновь выступаем партнером FIFA на чемпионате мира по футболу, крупнейшем международном спортивном соревновании» — отметил Ким Мин Су, вице-президент Hyundai Motor по маркетингу. — Автомобили – важный элемент логистики на мероприятии такого масштаба. Как официальный партнер мы делаем все возможное, чтобы обеспечить высокий уровень поддержки организации события, также, как мы заботимся о наших клиентах каждый день».

«Hyundai Motor является нашим официальным партнером с 1999 года, и мы благодарны компании за современные и комфортные автомобили, на которых будут передвигаться участники чемпионата мира по футболу в этом году, — сказал Жан-Франсуа Пати, Директор департамента FIFA по маркетинговым сервисам. — Hyundai Motor играет важную роль в организационном успехе соревнований. Данные автомобили обеспечивают комфортное передвижение игроков, представителей СМИ и организаторов во время турнира. Представителей FIFA и Hyundai Motor объединяет страсть к футболу, которую наравне с восторгом от волнительной игры они счастливы разделить с болельщиками со всего мира».

В церемонии передачи автомобилей Hyundai принял участие известный сербский защитник Неманья Видич, выступавший за московский «Спартак» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе «МЮ» Видич побеждал в Лиге чемпионов, а также пять раз выигрывал АПЛ. «Удивлен, как все в Москве изменилось к лучшему. Мне хватило дороги из аэропорта в город, чтобы понять это. Много новых зданий и, естественно, стадионов, меня это впечатлило», — заявил Неманья Видич, добавив, что собирается приехать в Россиию во время чемпионата мира.

Также Hyundai Motor представила автобусы национальных сборных с командными слоганами, каждый из которых был выбран в рамках международного конкурса из примерно 160 000 заявок со всего мира. Более 3,45 млн фанатов поддержали предложенные варианты во время голосования в рамках конкурса «Следуй за Hyundai» («Be There With Hyundai»). Победители получат возможность наблюдать за игрой любимой сборной со стадиона, а также передвигаться в официальном кортеже команды в день матча.

Помимо организации транспортной поддержки, компания также организует множество активностей для поклонников футбола во время чемпионата. Чтобы вдохновить болельщиков по всему миру, Hyundai Motor и FIFA предоставляют билеты участникам, составившим верные прогнозы в рамках «FIFA World Cup Match Predictor», программы прогнозирования счета для каждого матча, а также в рамках активности «Hyundai Goal of the Tournament» (прогноз на лучший гол чемпионата). Компания также пригласит клиентов, которые выиграли билеты в рамках программы «Fortune Drive to Russia», тест-драйва, который проходил в 50 странах мира. Во время Чемпионата поклонников футбола ожидает еще множество конкурсов и активностей, как например, «Hyundai Cheering Stadium by Fans» («Поддержи команду вместе с Hyundai»), с ценными призами.

