Команда К11 обыграла сборную России

На стадионе «Открытие-Арена» команда К11 сыграла финальный матч второго сезона проекта против сборной московских клубов РФПЛ (U-17, игроки 2000 г.р.). За юными талантами с трибун наблюдали футболисты, агенты и скауты российских и зарубежных профессиональных клубов.

В первом сезоне К11 заявки на участие в проекте подали 8000 футболистов. В этом году их число увеличилось более чем вдвое — более 17000 парней из России и зарубежья в возрасте от 16 до 23 лет приняли участие в отборе. Это показывает стремление молодых футболистов в России быть замеченными, стать ближе к профессиональному футболу и говорит о потенциале развития программы К11.

Тренерский штаб во главе с легендарным тренером и наставником Валерием Кузьмичом Непомнящим выбрал 25 лучших футболистов, которые стали командой К11 2.0. Увеличился состав команды с 22 до 25 — на случай, если кто-то из игроков будет травмирован. Время работы тренировочного лагеря также увеличено на две недели. В течение этого времени ребята прошли серьезную физическую нагрузку, курс теоретических занятий и стали сыгранной командой.

«В этом году средний уровень наших футболистов заметно вырос, — рассказал наставник К11 Валерий Непомнящий. — Я принимал активное участие в проекте еще на этапе скаутинга, поэтому выбрать лучших было для нас проще. Во время товарищеских матчей ребята показывали неплохой результат и теперь понимают, что футбол — командная игра, в которой каждый прежде всего думает о коллективе, а уже затем о себе».

Во время подготовки команда провела несколько товарищеских матчей, чтобы подойти к финальной игре в оптимальной форме. Для нее был выбран серьезный соперник — сборная московских клубов РФПЛ U17, в которую вошли игроки 2000 года рождения. Возглавил команду главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев.

Команда, против который сыграет К11, была выбрана не случайно: с нового сезона РФПЛ и Nike возобновили сотрудничество, и одной из важных задач для обеих компаний является развитие детско-юношеского футбола в России.

За шесть недель футболисты К11 стали не просто командой, а настоящей семьей. Целью каждого игрока было не только показать скаутам и агентам свои лучшие качества, но и помочь партнерам по команде и показать сплоченную игру.

С самого начала матча игроки К11 захватили преимущество — голы форварда Ивана Латышева, а затем его партнера по нападению Даниила Умрихина создали серьезный задел для победы. Камерунец Элвис Ндугмбе забил третий гол К11 в концовке первого тайма — африканец отправил мяч в ворота точным ударом из центра штрафной и отпраздновал успех колоритным танцем. Отыграть один гол сборная РФПЛ смогла в конце второго тайма. В итоге на глазах более чем у 1000 зрителей команда К11 одержала уверенную победу — 3:1.

На финальной игре команды К11 присутствовали десятки скаутов, агентов, футболистов. Знаменитый российский футболист и тренер Дмитрий Хохлов отметил мотивацию и рвение молодых футболистов к победе: «Мы должны особое внимание уделять развитию детско-юношеского футбола в России. Проект К11 в первую очередь привлекает внимание к этой проблеме, что уже немаловажно. Игра, которую я увидел сегдоня была особенной — посмотрите на глаза этих ребят. Они впервые играют на одном из главных стадионов страны, голоды до большого футбола и побед. Сегодня парни получили шанс показать себя, и дальше многое будет зависеть от них самих — от их желания, преданности футболу, трудолюбию».

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подчеркнул значимость проекта К11 для развития футбола в России и вспомнил, как тренировался вместе с ребятами: «Проект К11 дает ребятам, у которых когда-то что-то не получилось в школах и секциях, возможность сделать хорошую перезагрузку, осмыслить все, оценить свои силы. Когда я тренировался с этой командой, не ожидал, что будет такой темп, и увидел ребят, которые могут играть на более серьезном уровне. Желаю не терять им тот спортивный азарт, который мы увидели сегодня во время матча».

История каждого из 24 футболистов К11 еще не закончена. Впереди у ребят дни, месяцы и годы упорной работы.

Фото: К11

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