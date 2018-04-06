Команда №1: сборная БК «Лига Ставок» получила усиление в Калининграде

Беспрецедентный тур «Команда №1» продолжает свое шествие по городам России. Главный тренер «Сборной БК «Лига Ставок» Евгений Савин набирает свою команду, которая в преддверии старта ЧМ-2018 сыграет с официальной сборной болельщиков и всем составом посетит матч Россия – Египет на домашнем мундиале.

За восьмым участником Евгений Савин приехал в столицу самого западного региона нашей страны – Калининград. Кенигсберг в очередной раз подтвердил звание одного из самых футбольных городов России и доказал, что готов уже в июне встретить лучшие команды планеты на чемпионате мира. Вместе с легендой местного футбола Максимом Низовцевым Евгений Савин прокомментировал матч Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА, а главным событием вечера стал розыгрыш путевки на чемпионат мира в составе «Сборной БК «Лига Ставок».

Евгений Савин набирает свою сборную

Такого у нас еще не было! В решающем состязании за поездку на ЧМ-2018 самыми удачливыми оказались представительницы прекрасного пола – игроки местного женского футбольного клуба «Альфа-09», которые посвятили свою победу главному тренеру!

Мы пришли посмотреть хороший футбол, поболеть за ЦСКА и познакомиться с Евгением Савиным, — признаются победительницы. — Никак не ожидали отгадать итоговый счет матча и уж тем более выиграть главный приз. Мы в очередной раз доказали, что девчонки тоже разбираются в футболе и могут сражаться с парнями на уровне! А путевку на чемпионат мира решили отдать нашему любимому тренеру Александру Жарникову. Уверены, он достойно представит калининградский футбол в составе «Команды №1»!

Попрощавшись с самым западным городом в географии кастинга, за девятым участником «Команда №1» отправляется на восток страны. Кто станет следующем счастливчиком? Следите за новостями!

Команда №1: сборная БК «Лига Ставок» — это уникальный национальный кастинг, который проходит в 11 городах России с июня 2017 года по май 2018-го. В России много регионов с богатыми футбольными традициями, где сейчас нет большого футбола и клубов РФПЛ. За год до долгожданного турнира БК «Лига Ставок» запускает беспрецедентный проект, который вернет футбольный праздник туда, где по нему очень соскучились, и подарит болельщикам со всей страны уникальный шанс попасть на матч сборной России на чемпионате мира по футболу.

В рамках тура Евгений Савин уже посетил Волгоград и Сочи, на очереди: Ярославль, Астрахань, Владикавказ, Калининград, Нальчик, Новосибирск, Саратов, Ставрополь и Элиста. Во всех городах болельщиков ждет большое шоу, приуроченное к просмотру матча сборной России. Любители игры №1 смогут посмотреть футбол под яркий комментарий Евгения Савина и местной футбольной легенды, а кульминацией каждого вечера станет розыгрыш суперприза: билета на матч сборной России на чемпионате мира по футболу-2018

Источник: ligastavok.ru

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