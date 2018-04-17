Клиенты БК «Лига Ставок» продолжили победную серию

Сумма выплат клиентам БК «Лига Ставок» по итогам 26-го тура РФПЛ превысила сумму пари на 3,67 %. Об этом сообщил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров на традиционной пресс-конференции в офисе Российской футбольной Премьер-Лиги. Он также подчеркнул, что клиенты выигрывают у букмекерской компании в третий раз подряд.

— Это происходит из-за того, что большинство матчей чемпионата России складываются достаточно прогнозируемо, — сказал Егоров. — Фавориты, на которых приходится большинство пари, побеждают и приносят выигрыш клиентам. Это даже при том, что в туре состоялся матч «Урал» — «Спартак», закончившийся неожиданной победой хозяев. Эта игра стала самой доходной для БК «Лига Ставок». 23% от всего объема пари на 26-й тур было принято на игру в Екатеринбурге.

Отметил Александр Егоров и рост числа ставок на РФПЛ. По сравнению с 25-м туром он составил пять процентов, что говорит о возрастающем интересе к отечественному футболу.

БК «Лига Ставок» продолжает принимать пари на итоги чемпионата России. В компании на 95% уверены, что обладателем золотых медалей станет «Локомотив».

Коэффициент на его победу составляет всего 1,05.

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