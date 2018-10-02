Клиенты БК «Лига Ставок» оказались в плюсе по итогам 9-го тура РПЛ

В офисе Российской Премьер-Лиги состоялась пресс-конференция, посвященная итогам прошедшего тура. В мероприятии принял участие заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

По итогам девятого тура РПЛ клиенты БК «Лига Ставок» впервые с начала сезона оказались в плюсе, – отметил Александр Егоров. – Превышение выигрыша на матчи РПЛ составило 14,8%».

В минувшем туре хватало сенсаций вроде поражения «Спартака» и «Зенита». Но только эти два матча стали прибыльными для БК «Лига Ставок». В остальных шести встречах победили клиенты. Самым доходным для игроков стал матч «Локомотив» — «Ахмат», 74% ставок на который сыграли.

В этом сезоне РПЛ БК «Лига Ставок» запустила предложение «Горячая линия», в рамках которого клиенты предлагают свои варианты пари. Один из клиентов придумал ставку: минимум две команды в этом туре проиграют первый тайм, но выиграют матч. БК «Лига Ставок» предложила на это событие коэффициент 500. Однако именно два матча завершились с подобным исходом: «Уфа» добилась волевой победы над «Енисеем», а «Урал» — над «Арсеналом». В итоге 1 453 рубля клиента превратились в 726 000 рублей!

Традиционно в рамках пресс-конференции была затронута система раннего оповещения, совместная работа БК «Лига Ставок» и Российской Премьер-Лиги по которой ведется с 2010 года. Никаких подозрительных матчей или аномальных объемов ставок в девятом туре выявлено не было.

Источник: БК «Лига Ставок»

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