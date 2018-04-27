KIA удостоена трех наград российской Ежегодной Национальной премии «Автомобиль года 2018»

KIA Stinger и KIA Picanto удостоены в общей сложности трех наград Ежегодной Национальной премии «Автомобиль года 2018», победители которой объявлены 26 апреля в Москве. Победители Ежегодной Национальной премии «Автомобиль года» в России определяются уже в 18-й раз.

Задача премии – выявление по-настоящему «народных» лидеров. В 2018 году в 23 классах-сегментах было представлено в общей сложности более 300 различных моделей 57 российских и иностранных брендов, также были определены победители в 4 специальных номинациях.

В голосовании приняло участие свыше 1 миллиона человек. Ранее автомобили KIA уже не раз получали российские награды «Автомобиль года» — в разные периоды престижной премии было удостоено 5 моделей KIA.

Фастбек KIA Stinger, объединивший лучшие традиции автомобилей «Гран туризмо» с самыми современными представлениями о комфорте, безопасности и оснащенности – в рамках российской Ежегодной Национальной премии «Автомобиль года 2018» удостоен сразу двух наград – в номинации «Сегмент Гран-турер» и в специальной номинации «Новинка года».

Первый автомобиль «Гран туризмо» от KIA был с восторгом принят в самых разных регионах мира и за короткое время после выхода на рынок удостоен множества престижных наград, среди которых RedDot Design Awards 2018 и iF Design 2018. KIA Stinger был включен в шорт-листы номинантов на звание «Автомобиль года» в Европе, Северной Америке и «Всемирный автомобиль года», признан лучшим в своем классе авторитетным журналом «What Car?».

Компактный городской хэтчбек KIA Picanto продолжил свою историю успеха в премии «Автомобиль года»: ему было отдано наибольшее число голосов в категории «Сегмент А. Городские автомобили». В прошлом году аналогичной награды было удостоено предыдущее поколение модели. На счету KIA Picanto великолепный набор российских и международных наград, среди которых престижные награды в мировом промышленном дизайне RedDot Design Awards 2018 и iF Design 2018, автомобиль признан лучшим в своем классе авторитетным журналом «What Car?». В России KIA Picanto был удостоен «Гран-при 2012» журнала «За Рулем» и признан «Лучшим женским автомобилем» в «Рейтингах Автомобиль года 2015».

Корпорация KIA Motors – производитель качественных автомобилей мирового уровня для тех, кто молод душой. Компания основана в 1944 году и является старейшим автопроизводителем в Корее. Ежегодно на 14 заводах корпорации, расположенных в 5 странах мира, производится более 3 млн автомобилей. Дистрибьюторы и дилеры KIA работают в 180 странах.

Источник: KIA

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