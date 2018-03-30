KIA подготовила специальную серию к ЧМ-2018

Во всех дилерских центрах KIA в России с 1 апреля начинаются продажи специальной серии «2018 FWC», посвященной чемпионату мира-2018 в России, которая создана на базе самых популярных моделей KIA: Rio, Rio X-Line, cee’d, cee’d_sw, Soul, Optima и Sportage.

Специальная серия 2018 FWC адресована неравнодушным к футболу клиентам. Покупателям на выгодных условиях предлагаются уникальные комплектации популярных автомобилей, выпущенные в ограниченном количестве и имеющие эксклюзивные знаки отличия и аксессуары. Все автомобили специальной серии украшены бейджем «2018 FIFA World Cup Russia» и комплектуются дополнительными фирменными атрибутами.

Подготовка специальных серий популярных в России моделей KIA стала за последние годы доброй традицией бренда. Ряд этих специальных серий был посвящен знаковым событиям в мире футбола.

Так, специальная серия, приуроченная к ЧМ-2014 была подготовлена для моделей cee’d, Sportage и Optima. В апреле-июле 2016 года российские поклонники футбола имели возможность приобрести KIA Rio, cee’d и Soul в специальном исполнении для чемпионата Европы-2016. В 2017 году ряд моделей был предложен в специальной ограниченной серии, посвященной Кубку Конфедераций в России. А сейчас выходит серия к ЧМ-2018.

Автомобили специальных серий пользуются высоким спросом среди клиентов за счет выгодного «пакетного» предложения наиболее востребованных опций, а также благодаря своей эксклюзивности из-за ограниченного тиража и наличия специальных «знаков отличия».

К преимуществам автомобилей специальной серии 2018 FWC относится традиционная для KIA в России длительная гарантия – 5 лет или 150 000 км пробега.

Более подробную информацию об автомобилях 2018 FWC можно получить у авторизованных дилеров KIA в России или на официальном сайте www.kia.ru c 31 марта.

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