Стартовал всероссийский конкурс «Юный Арбитр-2017»

В ТАСС состоялась пресс-конференция компании KIA Motors Rus. Тема собрания — старт всероссийского детского конкурса «Юный Арбитр 2017».

В конкурсе могут принять участие мальчики и девочки в возрастной категории 10-14 лет. Основной пункт в участии — необходимость опубликовать на личной странице Facebook или ВКонтакте эссе на тему «Какое место в моей жизни занимает футбол?» и «Почему я мечтаю оказаться на Кубке конфедераций FIFA-2017?». Также нужно сопроводить свои работы хэштегами #ЮныйАрбитр2017 и #KiaОМВС.

Срок подачи сочинений — с 7 по 30 апреля. 12 мая специальный состав жюри в составе управляющего директора и директора по маркетингу KIA Motors Rus Александра Мойнова и Валерия Тараканова, экс-футболистов Евгения Ловчева и Руслана Нигматуллина, телеведущей Оксаны Федоровой и главного редактора «Спорт-Экспресс» Максима Максимова выберет 11 победителей. В качестве приза счастливчики получат возможность вынести официальные мячи на 11 матчах Кубка конфедераций в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Директор по маркетингу KIA Motors Rus Валерий Тараканов поделился мыслями относительно предстоящего конкурса, а также вспомнил итоги прошлых лет: «Хотелось бы отметить: как организатор, компания KIA берет на себя все расходы за проезд, проживание и прочие надобности для будущих победителей. Поэтому родителям не стоит волноваться по поводу больших затрат. Чего мы ждем в этот раз? В прошлом году в акции «Юный Арбитр» поучаствовали около двухсот детей, но сейчас наша планка должна быть в разы больше».

На пресс-конференции присутствовал триумфатор конкурса «Юный Арбитр 2016» Михаил Андрюшков, который вынес мяч на игру чемпионата Европы-2016 между Россией и Словакией. Миша ответил на вопрос корреспондента еженедельника «Футбол»

— Какими качествами должен обладать арбитр, чтобы его уважали футболисты?

— В первую очередь, судья должен честно исполнять свои обязанности. Он не может симпатизировать одной из команд и, конечно, обязан не позволять футболистам разных вольностей. При встрече с таким арбитром игроки поймут: с ним не повеселишься.

Также на данный вопрос ответили Оксана Федорова и Евгений Ловчев

О.Федорова: Я не буду оригинальна, но именно честность — главное качество для каждого спортивного судьи, на мой взгляд. В футболе есть некая тройка, благодаря которой существует данная игра: помимо футболистов и болельщиков ключевая роль и у арбитров. И если он не будет грамотно исполнять свои обязанности, эффект будет совершенно не тот.

Е.Ловчев: В первую очередь, на поле должна выходить личность. Ошибки существуют у всех: даже знаменитый Пьерлуиджи Коллина допускал массу оплошностей. Но если ты, прежде всего, уважаешь себя, то тебя будут понимать и игроки. Объективность — главный критерий для арбитра. Никто не будет обвинять судью в сдаче матча, если он честен с самим собой и футболистами.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»