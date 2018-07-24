KFC зажигает звезды: фестиваль KFC BATTLE FEST собрал 66 000 гостей и участников

21-22 июля в парке Сокольники прошел фестиваль KFC BATTLE FEST, на котором эксперты и наставники определили победителей 9 направлений 7-го сезона Международного молодежного проекта KFC BATTLE.

В спортивных чемпионатах победителями стали: «2.0 поехали» (Сургут) — Чемпионат KFC по футболу (юноши, 14-16 лет) «ФК Футбол» (Тюмень) — Чемпионат KFC по футболу (юноши, 17+ лет) «Гидра» (Санкт-Петербург) — Чемпионат KFC по стритболу (юноши) «Парадайз» (Краснодар) — Чемпионат KFC по стритболу (девушки)

Наставники творческих батлов с главной сцены назвали имена победителей:

Рэйчел Хайдукова — KFC BATTLE: блог Василий Демин — KFC BATTLE: рэп Анна Верес — KFC BATTLE: фото Алиса Трифонова — KFC BATTLE: вокал

Победители музыкальных конкурсов в ближайшее время запишут свои треки вместе с L’One, NEL и Мишей Марвиным, лучший блогер подпишет контракт на годовое продюсирование

Победителю фото-батла полагается профессиональная фотокамера и бессрочное сотрудничество с проектом Geometria.

Впервые с помощью народного голосования был выбран второй победитель направления «вокал» — Роман Погорельцев. Он получил специальный приз от партнера KFC BATTLE — Masterсard — поездку на ежегодную музыкальную церемонию The Brit Awards 2019 в Лондоне.

Сильнейшей командой Чемпионата KFC по киберспорту стала команда Whites, представляющая сборную СНГ (Владислав «mooNlight» Иващенко, Александр «Ceyler» Попов, Леонард «Massacre» Урих, Дмитрий «Nefrit» Тарасич, Даниал «XSvamp1Re» Алибай). Ребята получат квоту в финале Кубка России по киберспорту 2018.

В направлении KFC BATTLE волонтерство были объявлены сразу четыре победителя: Проект «Новое поколение», Денис Гараев (Сызрань), грант на 400 000 рублей Проект «Чашка супа», Алёна Суханова (Екатеринбург), грант на 200 000 рублей Проект «Не просто кошки», Дарья Тютикова (Пермь), грант на 200 000 рублей Проект «Фестиваль «Добрый», Николай Стрельников (Москва), грант на 200 000 рублей.

Победители смогут потратить гранты на реализацию и развитие своих волонтерских проектов.

Все победители KFC BATTLE-2018 отправятся в путешествие в Европу, организованное туроператором SUNMAR.

KFC BATTLE неоднократно давал путевку в жизнь талантливым ребятам. В течение этого сезона 80 участников KFC BATTLE уже получили приглашения от скаутов в профессиональные футбольные и баскетбольные клубы.

«Наш проект меняет жизнь участников – помогает им поверить в себя, не бояться проявлять свои лучшие качества и соревноваться, позволяет увидеть, кто в чем силен, и найти свой путь в жизни, — отметил Олег Писклов, генеральный директор Yum! Brands, Россия, СНГ, Центральная и Восточная Европа.

Кто-то благодаря победе в проекте профессионально займется творчеством или спортом, станет игроком известных команд. Но даже для тех, кто не вышел в финал, само участие в KFC BATTLE — уже огромный шаг вперед, так как проект настраивает на развитие, постоянную работу над собой и достижения.

Я рад, что с каждым годом KFC BATTLE становится все популярнее среди жителей отдаленных регионов, воспитанников детских домов и людей с ограниченными возможностями, у кого меньше шансов проявить себя и осуществить мечту.

KFC BATTLE помогает это сделать. Конечно, мы продолжим развитие проекта и планируем еще больший масштаб в следующем году».

В 2018 году проект KFC BATTLE охватил 8 стран, 70 162 игрока приняли участие в Чемпионатах KFC по футболу и стритболу, включая 6 500 участниц женских команд, а творческие конкурсы собрали более 16 000 ярких проектов. На Суперфинале в Москве сражались 206 финалистов из 5 стран — лучшие из лучших среди почти 90 000 участников. В общей сложности в этом году KFC BATTLE собрал более 300 000 участников, болельщиков и зрителей, это рекорд за все годы проведения фестиваля.

KFC BATTLE — это стартовая платформа для активных людей, которая позволяет молодежи реализовать себя, понять, в чем они действительно сильны, и найти единомышленников. Проект следует современным трендам и дает равные шансы на успех каждому.

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.