KFC BATTLE FEST в Москве: Баста, IOWA, Алексей Воробьев и FEDUK выступят в Сокольниках

13-14 июля в парке «Сокольники» пройдет финальный в этом году KFC BATTLE FEST — яркий микс музыки, уличных видов спорта и современного творчества. Фестиваль завершит мероприятия сезона 2019 проекта и объединит десятки тысяч активных юношей и девушек на одной площадке. Специальные музыкальные гости события: Баста, IOWA, Алексей Воробьев,FEDUK и другие. Вход свободный.

KFC BATTLE — международный молодежный проект, который в этом году объединил более 200.000 самых активных и амбициозных людей из России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана и Грузии вокруг трендовых направлений спорта и творчества. В 2019 году ими стали — футбол, стритбол, киберспорт, вокал, рэп, танцы, блогинг, волонтерство, фото и кулинария.

Позади остались отборочные этапы по спортивным направлениям в 32 городах России и СНГ, 5 масштабных фестивалей в Алматы, Саратове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Фестиваль в «Сокольниках» обещает ярко завершить сезон 2019 KFC BATTLE

Всех финалистов проекта ожидает интенсив-программа в Москве с мастер-классами, репетициями и тренингами от известных профессионалов своего дела. Победители этого сезона получат спортивно-развлекательную поездку в Испанию от туроператора SUNMAR, контракты на продюсирование, поездку на крупнейшие международные турниры по киберспорту, грант на реализацию волонтерского проекта в размере 1 000 000 рублей и многое другое. Также один из финалистов творческих направлений получит специальный приз от Ahmad Tea! Такие призы дадут возможность для развития и старта профессиональной карьеры.

KFC BATTLE FEST в Москве – это микс современной музыки, спорта и стрит-культуры. В распоряжении участников и гостей площадки для финального этапа по футболу и стритболу, большая сцена, зона для автограф-сессий и много других активностей. А также у гостей фестиваля будет возможность заказать еду из фудтраков Delivery Club — крупнейшего агрегатора доставки еды в России. В фудтраках будут доступны к продаже фирменные блюда из меню KFC.

Спортивная программа

На спортивных площадках пройдут региональные финалы по футболу и стритболу 13 июля и Суперфинал 14 июля. За главный приз поборются лучшие из более чем 80 000 участников, принимавших участие в сезоне 2019. Финалистов поддержат Наставники спортивных направлений – Евгений Савин и Тимофей Мозгов.

Для тех кто не привык смотреть, а готов действовать здесь и сейчас, будет организована спортивная зона с панна-футболом. Для лучших танцоров начнет работу dance-зона, где пройдут решающие этапы KFC BATTLE: танцы в номинациях «Соло» и «Дуэт»!

Интерактивные зоны

Площадка KFC BATTLE FEST превратится в одно большое интерактивное пространство. Каждый гость сможет проголосовать за понравившуюся работу на фотовыставке, поучаствовать в квесте, за прохождение которого можно получить подарки. На фестивале будут работать яркие и интересные площадки от партнеров проекта. Это мейк-ап станция от Elle Girl, пляжная зона со скимбордингом от туроператора SUNMAR, «Супермаркет вакансий» от HeadHunter, где любой желающий сможет получить консультацию по вопросам, связанными с карьерой. В корнере бренда Mark от Avon все желающие могут сделать безупречный макияж, украсить свое тело временными тату, познакомиться с потрясающими косметическими продуктами из Кореи, и узнать, как легко можно начать свой собственный бьюти-бизнес. А также будет установлена площадка с развлекательной программой, в которой каждый желающий сможет попробовать себя в качестве курьера Delivery Club и выиграть ценные призы!

Автограф-сессии

У гостей будет возможность сделать памятные снимки в фотозоне и отправиться на автограф-сессию видеоблогера Мари Сенн — Наставника KFC BATTLE: блог. Ей и другим известным по социальным сетям лицам можно будет задать вопросы о профессии и сделать совместные селфи. Для поклонников спорта организаторы подготовили отдельный сюрприз: все желающие смогут пообщаться, сфотографироваться и взять автографы у Наставников – Евгения Савина и Тимофея Мозгова!

Главная сцена

В течение дня гостей вокруг себя будет объединять главная сцена фестиваля. В рамках шоу-программы выступят финалисты творческих направлений KFC BATTLE с яркими номерами, которые они совместно с Наставниками и экспертами готовили накануне мероприятия. Задавать ритм вечеру будет диджей, также пройдут батлы по битбоксу и танцам, выступят победители и финалисты прошлых лет и команды по чирлидингу.

Хэдлайнеры и специальные гости

13 июля: IOWA, FEDUK, Алексей Воробьев

14 июля: Баста, Мари Сенн, Дима Пермяков, NOLA

KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), – международный ресторанный бренд с многолетней историей достижений и инноваций, специализирующийся на блюдах из курицы. История бренда началась с полковника Харланда Сандерса, более 75 лет назад создавшего уникальный рецепт приготовления курицы с применением 11 трав и специй. Этот рецепт был записан на обратной стороне двери в его кухню.

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.