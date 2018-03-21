Изысканный вечер сомелье и знакомство с новым Audi А8 L

Специально для самых избирательных гурманов – ценителей изысканных коллекционных вин и поклонников премиальных автомобилей бренда Audi – Ауди Центр Таганка проводит Вечер сомелье.

Но это еще не все. Главная премьера 22 марта – знакомство с абсолютно новым Audi A8 L. В этот вечер посетители Ауди Центра Таганка смогут первыми увидеть абсолютно новый седан представительского класса. После премьерного показа модели А8 L гости дилерского центра окунутся в историю виноделия, примут участие в мастер-классе, продегустируют разные сорта вин и закусок и насладятся живым исполнением музыкальных композиций на саксофоне. Кроме знакомства с историей виноделия и дегустации вин в этот вечер в Ауди Центре Таганка будут действовать специальные условия на покупку автомобилей Audi всего модельного ряда.

22 марта вас ждет:

— демонстрация Российской премьеры нового флагманского седана Audi А8 L в Ауди Центре Таганка;

— фуршет и дегустация различных сортов вин;

— живая музыка;

— огромный выбор Audi в наличии на финальных условиях месяца

Ждем вас 22 марта в Ауди Центре Таганка по адресу Михайловский пр-д, 3, стр.25. Сбор гостей в 19:00.

История вина насчитывает не одно тысячелетие. С самой глубокой древности люди на земле выращивали виноградники. Как гласит одна из греческих легенд, первым виноградную лозу нашел пастух Эстафилос, отправившись на поиски пропавшей овцы. Так ему удалось узнать, что животное питалось виноградными листьями. Эстафилос собрал несколько неизвестных никому в те времена плодов, чтоб отнести ягоды своему хозяину Ойносу, который выжал из них сок и заметил, что со временем напиток становится более ароматным. По версии этой легенды именно так получилось вино.

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