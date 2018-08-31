Илья Ковальчук: «БК «Лига Ставок» — компания с чемпионскими амбициями»

В Музее хоккея состоялась пресс-конференция, посвященная презентации Национальной спортивной премии «ГЕРОИ ХОККЕЯ» и представлению нового посла БК «Лига Ставок» – Олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, обладателя Кубка Гагарина – Ильи Ковальчука.

В мероприятии приняли участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, Юрий Красовский – президент БК «Лига Ставок», а также Илья Ковальчук. Участники отметили успешное сотрудничество ФХР и «Лиги Ставок», которое продолжается с декабря прошлого года и развивается очень успешно.

Мы подписали договор на Кубке Первого канала, выиграли его, а затем выиграли и Олимпиаду. «Лига Ставок» — один из наших главных партнеров, очень надежных и ответственных. Это компания с очень высокой социальной ответственностью. «Лига Ставок» поддерживает все наши начинания, в частности, такую важную для нас вещь, как Национальная программа подготовки хоккеистов» – отметил президент ФХР Владислав Третьяк начале пресс-конференции.

Юрий Красовский подробно проанализировал итоги хоккейного сезона, представив расширенную статистику по ставкам и росту популярности хоккейных матчей среди российских болельщиков – клиентов БК «Лига Ставок». Так, в сезоне-2017/18 хоккей занимает 2 место по количеству уникальных клиентов. За время сотрудничества БК «Лига Ставок» и ФХР количество пари на хоккей (сезон-2017/18) выросло на 63% по сравнению с сезоном-2016/17.

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В ходе пресс-конференции Владислав Третьяк и Юрий Красовский анонсировали первую в истории Национальную спортивную премию «ГЕРОИ ХОККЕЯ», аналогов которой нет в российском хоккее. Премия будет вручаться в семи номинациях 6 ноября в Музее Хоккея в торжественной обстановке.

«Прошедший сезон 2017-2018 были успешным для отечественного хоккея – долгожданная победа на Олимпийских Играх. Чем не повод отметить ГЕРОЕВ ХОККЕЯ?! Колоссальная работа была проделана большой командой – хоккеисты, тренеры, специалисты, врачи, аналитики и скауты» — отметил президент ФХР Владислав Третьяк в начале пресс-конференции.

Это первая премия, которая отмечает заслуги национальной команды по итогам сезона. В голосовании принимает участие самая широкая аудитория – болельщики, журналисты, сами игроки, члены «Зала хоккейной славы». То есть, в основе премии нет жюри в классическом понимании этого слова или какой-либо спонсорской ангажированности, а есть независимая оценка самой широкой аудитории» — сообщил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.

В ходе пресс-конференции был представлен официальный амбассадор БК «Лига Ставок», которым стал Илья Ковальчук. «Лига Ставок» – один из главных партнеров ФХР, для меня это имело определяющее значение. Компания не только развивает культуру букмекерства в нашей стране, она активно поддерживает российский спорт, участвует во многих проектах, связанных с хоккеем» — поделился с журналистами Илья Ковальчук.

Источник: БК Лига Ставок

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