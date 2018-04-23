Hyundai представляет Чемпионскую серию FIFA 2018

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявляет о начале поставок моделей Solaris, Elantra, Creta и Tucson специальной серии в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Официальный старт продаж автомобилей, выпущенных ограниченным тиражом в 20 000 штук, начался 1 апреля 2018 года.

Автомобили Чемпионской серии отмечены эмблемой FIFA 2018 и дополняются особыми аксессуарами — эксклюзивными ковриками и официальным футбольным мячом Adidas с символикой мундиаля.

Элегантный седан Elantra и кроссовер Tucson специальной серии представлены во всех комплектациях. Также в состав Чемпионской серии вошли бестселлер марки Hyundai Solaris (комплектации Eleganceи Comfortс двигателем 1,6 л) и лидер продаж в сегменте SUV Hyundai Creta в комплектации Style.

Все автомобили Чемпионской серии участвуют в специальной программе Hyundai Finance – «5%». При покупке этих моделей в кредит через банки -партнеры Hyundai Finanсe–«Русфинанс банк» и «Сетелем банк» -клиенты смогут воспользоваться ставкой 5% при первоначальном взносе от 30% от суммы покупки. Специальная программа Hyundai Finance представлена во всех официальных дилерских центрах Hyundai, отличается сниженной процентной ставкой и быстрым принятием решения о выдаче кредита. Кредитный договор оформляется в рублях сроком на 36 месяцев.

Компания «Хендэ Мотор СНГ», созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным импортером и дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 177 дилерских центров по всей стране.

Источник: Hyundai

Фото: Hyundai

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1