Hyundai объявляет об открытии нового дилерского центра в Москве

Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с компанией Inchcape Россия объявляют об открытии нового официального дилерского центра марок Hyundai и Genesis в Москве.

Торжественная церемония состоялась 4 октября, в ней приняли участие генеральный директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Хван Ки Ён, управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, управляющий директор Inchcape Россия Игорь Салита и управляющий директор марок Hyundai и Genesis Inchcape Россия Мария Малинская.

Компания Hyundai обладает одной из самых широких дилерских сетей в России. Мы рады усилить наше присутствие в Москве и Московском регионе в партнерстве с компанией Inchcape Россия, доверив ей представлять марки Hyundai и Genesis», — отметил управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Сегодняшнее открытие дилерского центра марок Hyundai и Genesis неслучайно. Бренды показывают стабильный рост, и положительный прогноз к росту мы сохраняем на будущее. Кроме того, сама по себе компания Inchcape растет быстрее рынка», — заявил управляющий директор Inchcape Россия Игорь Салита.