Hyundai объявляет об открытии нового дилерского центра в Москве

Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с компанией Inchcape Россия объявляют об открытии нового официального дилерского центра марок Hyundai и Genesis в Москве.
Торжественная церемония состоялась 4 октября, в ней приняли участие генеральный директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Хван Ки Ён, управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, управляющий директор Inchcape Россия Игорь Салита и управляющий директор марок Hyundai и Genesis Inchcape Россия Мария Малинская.
Компания Hyundai обладает одной из самых широких дилерских сетей в России. Мы рады усилить наше присутствие в Москве и Московском регионе в партнерстве с компанией Inchcape Россия, доверив ей представлять марки Hyundai и Genesis», — отметил управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
Сегодняшнее открытие дилерского центра марок Hyundai и Genesis неслучайно. Бренды показывают стабильный рост, и положительный прогноз к росту мы сохраняем на будущее. Кроме того, сама по себе компания Inchcape растет быстрее рынка», — заявил управляющий директор Inchcape Россия Игорь Салита.
Общая площадь нового дилерского центра составляет 24 270 кв.м. Шоу-рум вмещает весь модельный ряд Hyundai, расположившийся на площади 1 027 кв.м, а также модельный ряд Genesis. Клиентам дилерского центра доступен полный спектр услуг: продажа и обслуживание новых автомобилей, страхование, кредитование, программы утилизации и trade-in. Сервисная зона площадью 1 057 кв.м. с современным диагностическим оборудованием позволяет выполнять различные виды работ по обслуживанию автомобилей Hyundai и Genesis, в том числе гарантийный и постгарантийный ремонт и установку дополнительного оборудования.
Дилерский центр располагается по адресу: Москва, ул. 2-ая Магистральная, д. 18, стр. 22.
Источник: Hyundai
Фото: Hyundai