Head & Shoulders представляет новую экологичную упаковку

Новая упаковка шампуней Head & Shoulders на 100 процентов состоит из перерабатываемых материалов, включая лимитированную бутылку серого цвета, на 20 пррцентов состоящую из переработанного пластика, собранного на пляжах мирового океана.

Head & Shoulders делает решительный шаг навстречу ответственному потреблению и объявляет о старте продаж в России шампуня Head & Shoulders в новой упаковке, которая на 20% состоит из пластика, собранного на пляжах атлантического побережья, и полностью пригодна для переработки.

Впервые экологичная упаковка была представлена в 2018 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а с июня 2019 года Head & Shoulders в новой бутылке доступен в России эксклюзивно в магазинах сети «Магнит». Проект получил награду ООН в области экологии Momentum for Change.

Серый цвет лимитированной бутылки Head & Shoulders призван привлечь внимание потребителей к проблеме загрязнения вод мирового океана пластиковыми отходами

Бренд выступает за ответственное потребление, раздельный сбор мусора и переработку пластика, и призывает каждого осознанно относиться к своему влиянию на окружающую среду.

Кроме того, с этого года все портфолио шампуней Head & Shoulders в России переведено на бутылки из полностью перерабатываемого пластика и на 25% состоящие из вторично используемого сырья.

По оценкам экспертов благотворительного фонда Эллен Макартур и Всемирного экономического форума, ежегодно в Мировой океан попадает более 8 млн тонн пластика, и такими темпами к 2050 году в океане его будет больше, чем рыбы. Основной процент пластиковых отходов оседает на дне, остальные скапливаются на поверхности, образуя так называемые «мусорные пятна».

Проблема загрязнения вод Мирового океана достигла внушительных масштабов и наносит серьезный вред окружающей среде, поэтому сегодня вопрос ответственного потребления стоит особенно остро и обретает глобальные масштабы.

«Сегодня продукция P&G помогает в домашних заботах пяти миллиардам человек, и у нас есть уникальная возможность играть активную роль в развитии ответственного потребления. Мы решили объединить усилия с ведущими компаниями по переработке мусора, чтобы пластик, собранный на пляжах по всему миру, был отправлен на переработку и получил новую жизнь в виде нашей упаковки!» — говорит Елена Горожанина, коммерческий директор и глава по маркетингу Procter & Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии.

«Сейчас практически все сделано из пластика. По нашим данным, только 2% пластика в мире перерабатывается, а 25% в конечном итоге оказывается в океане. Я невероятно рад возможности сотрудничать с Head & Shoulders — брендом шампуней № 1 в мире — в рамках нашего совместного проекта по созданию первой в истории бутылки шампуня, изготовленной из переработанного пляжного пластика.

Я считаю такое решение исторически значимым в борьбе с загрязнением океанов», — рассказывает Том Сзаки, глава инновационной компании по переработке отходов TerraCycle — глобального партнера Head & Shoulders по управлению отходами.

«Только от нас самих зависит, во что превратится наша планета уже через десять лет. Мы можем гораздо больше, чем кажется: просто попробуйте сортировать мусор, ходить в магазин с многоразовой сумкой, следите за тем, сколько воды вы тратите, когда принимаете душ, используйте энергосберегающие режимы бытовых приборов. Это простые шаги, которые точно под силу каждому из нас», — комментирует участие в проекте Ольга Бузова, посол бренда Head & Shoulders в России.

Источник: Head & Shoulders

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